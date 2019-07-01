內地放寬外商投資部分行業

《外商投資准入特別管理措施（負面清單）（2019年版）》的清單條目由48條減至40條，包括取消石油天然氣勘探開發只限於合資、合作的限制，取消50萬人口以上城市的燃氣、熱力管網需由中方控股的限制。文化領域方面，內地將會取消電影院、演出經紀機構需由中方控股的限制，增值電訊則取消國內多方通訊、存儲轉發、呼叫中心3項業務對外資的限制。

《自由貿易試驗區外商投資准入特別管理措施（負面清單）（2019年版）》由45條減至37條，包括取消水產捕撈、出版物印刷等領域對外資的限制，繼續進行擴大先行先試範圍。

鼓勵外商投資製造業 可享稅收優惠

至於《鼓勵外商投資產業目錄（2019年版）》，全國目錄新增或修改條目有八成以上屬於製造業範疇。新增條目包括5G核心元組件、積體電路用刻蝕機、晶片封裝設備和雲計算設備等。根據目錄，包含的外商投資項目可依照法律、行政法規或者國務院的規定享受稅收、土地等優惠待遇。

發改委指出，雖然經濟全球化面臨單邊主義、保護主義的阻礙，跨國投資受貿易摩擦影響，但中國堅持擴大對外開放的方向，將持續推進放寬市場准入，可促進國際合作，亦是中國自身發展所需。