內地PMI遜預期 連續兩個月陷收縮

中美重啟談判 料下半年數據將止跌回穩

6月內地新訂單指數為49.6，較5月下降0.2個百分點，生產指數為51.3，較5月回落0.4個百分點。另外，包括服務業及建築業在內的非製造業PMI從5月的54.3，降至6月的54.2，不過仍位於擴張區。

值得注意的是，6月製造業PMI的從業人員分類指數進一步下跌至2009年以來最低點，而非製造業PMI的從業人員分類指數亦下跌至2016年初以來的新低，令人擔憂就業市場情况惡化。

就業環境惡化 從業人員指數見10年低

興業銀行首席經濟學家魯政委表示，考慮到貿易摩擦緩和，以及基建投資回升，下半年中國經濟增速將會止跌趨穩。魯政委表示，6月製造業PMI止跌趨穩，以及中美元首就重啟貿易談判達成共識，或可令新出口訂單止跌回穩，中小企業新出口訂單改善幅度或高於大型企業。另外，企業生產經營預期有所改善，以及生產指標在需求和預期改善共同作用下止跌回穩。

非製造業方面，魯政委認為，建築業新訂單改善或反映重大項目審批落地，增加前期專項債發行對項目資金的支持，預計財政政策對基建投資的刺激效應將逐步顯現。

分析：料財政政策對基建刺激將浮現

不過據《彭博》報道，6月中國製造業前景惡化，主要原因是國內經濟疲弱，以及美國5月向中國商品徵收新的關稅。報道指出，新出口訂單指數進一步下降，更反映美國對中國價值2000億美元的商品加徵關稅帶來的壓力。報道提及，疲弱的數據反映中國上半年經濟復蘇更加放緩，中美兩國達成停戰協議，暫時停止進一步提高關稅，但單是中美貿易戰「停火」，難以令中國經濟復蘇短期內重回正軌。彭博亞洲首席經濟學家舒暢認為，現時美國向中國的一半商品徵收關稅，已為出口商帶來沉重負擔，不過中美兩國達成共識，可在一定程度上改善市場及商戶的信心。