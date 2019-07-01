科網股上市定價趨保守 股價仍跌跌不休

公司未能承接去年上半年新股定價進取的做法，最終以招股價下限17元定價。綜觀去年上半年上市的新股，平安好醫生（1833）及天保能源（1671）等都定價進取，以招股價上限定價。直到去年下半年股市氣氛轉為冷淡，不少科網股都在定價方面轉為保守，美團點評（3690）、萬咖壹聯（1762）及貓眼娛樂（1896）皆以招股價下限定價，券商認為借此預留空間，令股價首日表現不致過差。不過今年初港股曾見反彈，亦未能帶動高價招股的科網股股價「回陽」。

翻查紀錄，與小米上市時間相若的科網股皆錄得雙位數字跌幅，其中跌幅最大的為平安好醫生，累計跌幅達40%。

安永：上半年12%新股以上限定價

據安永早前公布的上半年新股報告，發現今年上半年僅有12％新股以招股價上限定價，按年跌14個百分點，而有45%新股以招股價下限定價，反映投資者依然審慎，另僅有73%主板上市公司獲得超額認購，按年下降25個百分點，反映上半年新股市場較低迷。

安永審計服務合伙人賴耘峰表示，由於市場不確定因素太多，上市前投資者以高位注資公司後，便需要「面對現實」，要了解到上市後獲利空間未必會太大。