股價「未返家鄉」 今年斥逾10億回購

上市公司常以回購股份方式去短期穩定股價，小米亦不例外。公司6月首周的股價一直在8至9元水平徘徊，公司由6月3日開始進行回購，據聯交所的翌日披露報表顯示，小米由6月12日至6月28日期間，連續13日回購股份。公司股價在6月中期開始反彈向上，在9至10元上落，於上周五更升至一個月高位的10.28元，不過其後回落，收市報10元，無升跌。

互聯網業務仍未見規劃細節

不過要加強投資者信心，公司業務的長期規劃才是重點。小米上市時強調公司為一家互聯網公司，不過按其2019年截止3月底第一季的報告，公司89.9%收入來自智能手機及生活消費產品，互聯網服務僅佔9.4%，似乎業務重點仍在手機硬件上面。

公司去年5月與長和（0001）合組全球策略聯盟，透過長和在歐洲的零售網絡將小米產品拓展至海外，不過其後小米未有透露更多合作細節，公司在2018年報中僅稱，其手機出貨量在印尼及西歐市場按年分別增長約3及4倍，未有提及其他市場未來的發展或計劃。