小米上市1年 股價跌逾四成 散戶損手 員工低價購股權賺4億

明報記者 陳惠恩

本報翻查小米的證券月報表，可見小米員工由今年1月開始已經就僱員股份獎勵計劃，認購公司發行的新股，單以6月計，小米員工亦以近1491萬元認購2107萬股，其間認購價為0.39元至2.28元。換言之，小米「街貨」只會愈來愈多。上述的股份獎勵計劃，其實並不陌生，因為早在小米上市前，公司已循此計劃向其創辦人雷軍派發6.4億股，其後在2018年底再向雷軍派發10億股。

員工平均行使價0.49元 較現價折讓95%

小米員工以極低價認購公司股份的同時，小米亦積極回購股份。公司先在今年1月三度出手，以2億元回購近2000萬股，以穩定上市前投資者禁售期結束對股價造成的影響。直到今年6月，公司斥資逾10.65億元回購近9793萬股，平均回購價為9.53元，較員工平均認購價高出近19.4倍。

作為香港上市改革下第一隻Ｗ股，小米在港可謂「一帆風順」，惟要「回Ａ」又或吸納內地資金，似乎仍存未知之數。上交所及深交所去年7月14日宣布，「暫不納入」同股不同權企業股票到滬深港通，港交所在行政總裁李小加臨時到上京進行會談後宣布，會就現時基礎「加入一個穩定交易期機制」，至於機制的範圍、重點及細則直到現在都未有提及。直到財經事務及庫務局長劉怡翔去年底確認，同股不同權公司將於今年7月納入滬深港通，惟李小加僅強調規則會於年中生效。

分析：W股表現平平 有意上市公司續觀望

小米當時致力在港上市的同時，亦希望可「回Ａ」發行CDR，惟最終需要擱置計劃，至今亦未有重提，加上中證監尚未放行納入港股通，今年下半年又遇上阿里巴巴回港作第二上市。德勤中國全國上市業務組聯席主管合伙人歐振興認為，隨中美貿易戰及修訂《逃例條例》風波持續，港府或無暇協助推動，小米要正式納入港股通或要待今年第三季；衛達仕律師事務所合伙人孫志偉認為，目前港股僅有兩家同股不同權公司，而且上市後表現不理想，令有意以同股不同權架構掛牌的內地公司繼續觀望。