最近有些外企打算從中國「淡出」。家樂福中國日前擬將其80%股份賣給中國知名電商平台蘇寧易購；夏普計劃今年夏季以後將面向美國市場的復合機生產從中國轉移到泰國；另一家日本復合機生產廠商京瓷在討論把生產基地從中國轉移到越南。另外，據瑞穗綜合研究所日前公布的調查，受訪在華日企中有減產想法的佔比提高到10%，創近年來高點。

日資撤出 創近年新高

不過，從官方數據上看，中國吸收外資整體水平目前仍保持穩定。今年首5個月，中國實際使用外資3690.6億元人民幣，同比增長6.8%，增速是去年同期的逾5倍。其中，高技術製造業實際使用外資同比增長23.2%，高技術服務業實際使用外資額同比增長近70%。

主要發達經濟體對華投資也依然在增長，1至5月美國對華投資額同比增長7.5%；德國對華投資比去年同期翻了一番；歐盟實際投入外資金額同比增長29.5%。

歐美對華投資依然增長

外企撤出中國有多方面原因，過去中國吸引外資主要靠低成本優勢，但近年來勞動力、土地等要素成本走高，對主要看重低成本的外企來說吸引力自然會下降，這是中國經濟結構轉型和經濟增長的必然結果。此外，隨着中國企業實力增強，一些在市場競爭中處於不利地位的外企自然也會調整佈局，這些都無可厚非。

但值得注意的是，也有部分外企離開中國與營商環境有關。近年來，中國雖然在改善營商環境上取得進步，但仍落後於企業期待和發達國家水平。較高經濟增速、近14億人口的龐大市場、4億中等收入群體不斷增強的購買力，以及完整工業體系所帶來的強大產業配套能力，固然是中國吸引全球投資者的「基本盤」。但從長遠來看，營商環境才是決定投資者是否來華經營最主要的考慮因素。

外企撤資苗頭，實際上是給中國提了個醒：在投資者信心本來就因中美角力變得脆弱的情况下，如果不加緊改善營商環境，中國對投資者吸引力恐將受到影響。

改善營商環境 當務之急

官方已經意識到這一問題。不到一周內，國務院總理李克強已兩次提出要優化營商環境，要求大力縮減市場准入負面清單；整治各類變相審批；把企業註冊開辦時間減到5個工作日以內；抓好工程建設審批制度改革；健全制度化監管規則，規範行政執法，對所有市場主體一視同仁等。將這些舉措落實到位，切實改善營商環境，將是中國當務之急。

[馮其十 神州新形勢]