上交所：科創板初期或現炒風

料4000億資金投科創板

綜合內媒報道，劉逖昨日出席一個關於科創板的論壇時透露，隨着科創板第一股開始申購，近幾日開通科創板交易權限的投資者數量增速較快，由早前的270萬戶左右，近幾日增加至300萬戶，以每戶10萬元（人民幣．下同）可投資額來估計，個人投資者的總投資額約為3000億元，加上機構投資者，總計約4000億元將投資於科創板。

但從供應的角度看，目前已經通過審核問詢的企業達到31家，以每家集資額約10億元來估算，總集資額約300億元。

他預料，科創板開市初期可能會出現供需不平衡的現象。然而他指出，從境外市場的經驗看，新股上市初期股價波動大是正常現象，認為內地投資者應該提高包容度，並「加強輿論引導」，因此上交所或將發布科創板「長期投資準則」，以支持長期投資。同時，會強化退市機制和法律責任，適時完善交易機制，從制度上緩解科創板供需不平衡問題，藉以引導長期資金入市，完善科創板投資結構。

首股華興源創超額逾2500倍

劉逖談到，過去的A股市場新股發行存在「三高」的問題，即高定價、高市盈率及高融資。他透露科創板交易機制將會再有改善，包括引入針對大單的交易安排、引入做市商機制、引入日內單次回轉交易、引入證券借貸合約及完善價格波動調節機制。上周，科創板第一股華興源創進行定價及申購，超過275萬戶參與網上申購，網上申購倍數高達2514倍，回撥後中簽率僅0.06％。中證監早前亦已同意睿創微納及瀾起科技等企業的科創板IPO註冊，估計陸續有申購。

高盛：累計125家企業申上科創板

高盛的報告指出，現時累計有125家企業申請進入科創板，若以此數目計算，估計集資額的中間值約為1億美元，相信科創板會匯集規模較小但增長較快速的企業，約有三分之二的集資額來自科技及醫藥等新經濟板塊。