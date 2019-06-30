環球長期低息 殭屍企業叢生

殭屍企業蠶食經濟成果

多年來主流經濟學家一直認為，長期利率永遠不會跌至零水平。然而，除了日本以外，歐洲多國的長期國債也跌至負值。法國和瑞典的10年期國債孳息率，已跟德國一樣落入負值區域。若按通脹調整，美國10年期國債孳息率也只有0.29厘。

當美國利率在2011至2012年首次崩跌，當時經濟學家認為這是單一事件，將不會再次發生。到2016年事件重演，經濟學家又認為這是「兩次性」事件，肯定不會發生第3次。到現在面臨第3次，到底又是否個別事件？有「央行中的央行」之稱的國際清算銀行（BIS）指出，經濟增長、通脹和利率無法上提的原因，就是因為長期的低利率環境，令殭屍企業（Zombies）愈來愈多，蠶食了經濟成果。殭屍企業是指那些業務已沒有經濟效益，但受惠於廉價貸款而繼續生存的企業。

BIS的研究指出，自1980年代以來，利率下降會使管理不善、產品不濟、早應破產的不良企業，更容易透過借貸，長久地經營下去。因此較低的利率與殭屍企業數量增加息息相關。BIS估計，主要發達國家的股市目前有不少於12%的非金融企業可能是殭屍企業。回顧1990年代初，這數字約為2％。

垃圾債息率下降有利殭屍企業

目前的環境令殭屍企業如魚得水。隨着美國10年期國債孳息率下降，殭屍企業發行的垃圾債券息率也大為下降。根據美銀美林的數據，自今年初以來，典型的高收益債券收益率平均下調了四分之一。經濟學家都同意，讓經營不善的公司倒閉可令經濟更好。當這些浪費金錢的企業，佔據了經濟總量的相當部分，就會明白到為何經濟增長如此乏力，而股市又為何如此仰賴聯儲局的寬鬆政策。

[企業地球村]