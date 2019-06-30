基金經理：市場騎劫聯儲局 7月不減息 恐嚴重衝擊市場

資料來源：《金融時報》、《紐約時報》、《MarketWatch》

隨着聯儲局主席鮑威爾及其同僚為減息大開綠燈，長期以來一直押注聯儲局保持利率不變的高盛首席經濟師哈齊斯（Jan Hatzius），如今也將利率預期修訂為今年內減息兩次。CME Group的利率期貨數據顯示，交易員預期今年底前減息兩次或以上的概率達九成以上。普遍預期聯儲局年底前將減息3次。歐洲美元期貨（Eurodollar futures）的數據也預示，寬鬆貨幣政策即將到來。

鮑威爾為過度減息預期降溫

鮑威爾上周強調，貨幣政策不應為個別數據，或市場情緒的短期波動而作出過度反應。市場解讀其言論試圖為過度的減息預期降溫，排除了7月一下子減息半厘的選項。與此同時，聯儲局官員也在對外宣傳，為確保經濟穩健而減息的保險做法由來已久。聯儲局副主席克拉里達（Richard Clarida）早在4月就指出，聯儲局在1995年和1998年減息時，美國經濟也沒有衰退。聖路易斯聯儲銀行行長布拉德（James Bullard）6月投票支持減息的理由，就是要「通脹預期進一步下滑提供保險」及「經濟放緩可能導致下行風險上升」。鮑威爾在6月議息會議後的發布會，也對此「預防勝於治療」的觀點表示認同。

逾半政策制定者認為今年毋須減息

不過並非所有市場人士認為減息毫無懸念。有評論質疑，雖然近期經濟數據相對疲軟，且貿易緊張局勢為環球經濟蒙上陰影，但數據並沒有顯示出有減息的必要。美國當前失業率處於半世紀低位，聯邦基金利率目標區間在2.25厘至2.5厘之間，僅略高於美國的通脹率。只要經濟數據沒有惡化，聯儲局7月仍可能按兵不動。認同按經濟情况擴大寬鬆的克拉里達也強調，聯儲局「不能被市場綑綁」。根據聯儲局6月的點陣圖，超過一半的聯儲局政策制定者仍預測今年毋須減息。

市場料未來1年減息1厘已足夠

然而，面對市場對減息的堅定信心，一旦聯儲局7月拒絕減息，市場可能受到衝擊。康涅狄格州的資產管理公司Quadratic Capital Management投資總監戴維斯（Nancy Davis）警告，金融市場對減息的反應已走得太遠，令其易受波動。聯儲局未來在減息之餘，仍要避免釋出打擊市場信心的負面信號，當中如何拿捏須費煞思量。

摩根士丹利表示，令聯儲局慶幸的是利率期貨數據顯示，市場人士認為未來1年減息1厘已足以支撐經濟，令2021年起可再次加息。

明報記者 黃展翹

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