標指上半年升17% 22年最佳

中美元首昨日會晤後，雙方同意重啟貿易談判，美國總統特朗普表示暫不會向3000億美元中國進口貨品加徵關稅，美國總統特朗普也口頭上表示，允許美國公司向華為供貨。不過，5月份中美向對方加徵的關稅則沒有下調。現時除了關稅上調和華為禁令外，基本上還原了去年12月中美元首會晤後的狀態。

中美談判無時間表 限制股市升幅

Vanguard Markets管理合伙人Stephen Innes認為，貿易談判「重設」，是市場對G20峰會預測的「基本情况」，有利提升市場的風險取態，不過談判沒有設下時間表，限制了上升的預期。由於會晤前大部分投資者的策略都是偏向管理下行風險，估計他們將會平倉，利好股市，然而他認為，現時距離周一相隔一天時間，中美雙方未設時間表，加上經濟基本面及環球增長前景仍然疲弱，估計周一股市只會有序地上升，市况不會波動。

中美元首會晤前夕，美股於上周五上升，道指上升0.28％，報26,599點；標普500指數上升0.58％，報2,941點；納指上升0.48％，報8,006點。6月份三大指數均累升約7％。總結上半年，納指大升20.66％，標指及道指亦分別累升17.35％及14.03％。歐洲三大股市均有超過一成升幅，而亞洲方面，內地A股升幅領先，上證綜指累升近兩成。

耀才：准向華為供貨 利電訊設備股

恒指夜期在上周五晚收報28,487點，低水56點。匯控ADR（美國上市預託證券）折合報65.23港元，較本港高收0.66％，騰訊ADR折合報353.63港元，比本港高收0.29％。周一港股將休市，至周二（2日）復市。

耀才證券研究部總監植耀輝認為，美國放寬對華為的限制，好過市場預期，有助改善市場氣氛，恒指可望借此重回29,000點。今年初中美貿易氣氛緩和，恒指在4月曾見3萬點以上，不過植耀輝認為重啟談判後變數仍多，能否重上言之尚早。

特朗普同意向華為供貨，植耀輝認為電訊設備股會有反彈，不過中美科技戰仍會持續，華為或成為日後的談判籌碼，因此不宜太樂觀。