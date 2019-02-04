GRAND MONTARA沽清504伙 7周最旺周六 大手客一次過掃6伙

明報記者 甘潔瑩

會德豐地產常務董事黃光耀表示，GRAND MONTARA昨日推售，分A及B組分組開售，A組為大手時段，每組買家最多購入4伙，須於昨早9時起到尖沙嘴港威大廈2座報到，並於10時起開始揀樓，A組大手客時段出席率八成，其中一組來自港島區家庭客，抽到頭籌及6號籌，共斥資7200萬元購入6伙，預料為將軍澳日出康城新盤最大手買家，而該組買家目標為購入10伙。另有一組買家以逾3000萬元購入3個單位，A組大手客時段共售出82伙，即B組可供選擇的單位共422伙。他續指出，B組買家昨日下午3時起報到，出席率高達八成，因項目是次推售以大單位為主，客源主要為換樓客及家庭客為主，當中MONTARA向隅客佔逾七成。市場消息指出，截至晚上10時半，504伙全數售罄。昨日售出的504伙套現逾48億元，連同早前全數沽清的MONTARA 616伙，兩期共套現近98億元。

御半山II期推38伙售出13伙

另新地（0016）昨日推售屯門御半山II期，以先到先得形式推售38伙，市場消息指，項目昨日單日售13伙。另其他新盤貨尾亦錄成交，包括新地元朗PARK YOHO Napoli售出3伙，而於上周開售的新世界（0017）元朗龍田村瑧頤則售出2伙。

昨日全日共錄得529宗一手成交，是5月初以來最旺的周六。當日包括會德豐MONTARA等多個新盤同時推售，單日共沽逾千伙。但自當日以後一手市場突趨冷清，自本月下旬發展商才加速推盤。

OMA OMA今接力推193伙

除GRAND MONTARA，於七一長假期推售的全新盤還有永泰地產屯門掃管笏OMA OMA，項目於今日發售，共涉229伙，當中193伙以價單形式發售，另36伙特色戶則以招標形式推售。項目於過去8天累收逾800票，以首推193伙計，超額認逾3倍。永泰地產執行董事兼銷售及市務總監鍾志霖表示，項目採用一人一票登記，對登記數字表示滿意。展望一手市場表現，中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，昨日的「習特會」為市場帶來正面信息，對本港樓價亦起支持作用。預計本月全月一手成交可達1500宗。