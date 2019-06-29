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2019年6月29日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
西九高鐵商業地王來季推 估值千億 重推撻訂啟德地 黃偉綸：研提高訂金
來季推3住宅項目 半年5420伙達全年目標四成
官方樓指再破頂 連升5月累升逾一成
CCL連漲兩周 未反映商業地王撻訂
七一3天長假 新盤推售845伙
港股六絕未應驗 19年表現最佳 恒指半年漲一成 中生飈五成冠藍籌
自家手遊受歡迎 閱文彈一成
中銀轉按貸款200萬以下 封頂息加0.1厘
李澤楷旗下富衛購大都會人壽港業務
貿戰惡化 港銀上月貸款零增長
港交所前高層涉貪 李小加：爛蘋果到處有
大快活純利倒退 人工平均加5% 羅開揚：加薪1%「會畀員工鬧」 股價急挫7%
去年盈利急跌 翠華：加價無可避免
新一代登場 主力拓特色餐飲品牌
利豐物流獲淡馬錫入股 押後分拆
新股華檢醫療：分銷「兩票制」影響微
人行報告：去年民企融資成本處合理水平
都市麗人盈警 換行政總裁
華進口伊朗石油 中美再交鋒 美18行通過壓測 銀行股普遍做好
新款Mac機擬遷中國生產
越企伙高通富士通產5G手機
陸振球：環球再放水 無產者更苦
周末睇樓好去處
瑧頤主打1房 會所走中國風
元朗大棠紅葉 郊遊好去處
區內不乏洋房新供應
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周末睇樓好去處
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【明報專訊】（請看附圖）
[陸振球 樓市解碼]
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