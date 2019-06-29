陸振球：環球再放水 無產者更苦

投資者及理財教育委員會今年5月進行網上問卷調查，訪問了400名育有就讀小學子女的香港成年人，了解他們的財務責任、承擔及如何向子女灌輸理財知識。結果顯示，71%受訪者表示感到財政壓力，尤其是八十後的年輕父母（75%）較其他較年長的年齡組別感到更大壓力。

「雙夾心」難喘氣

調查指出，三文治世代首三大財政壓力（圖1）來源分別是子女教育（55%）、家庭開銷（48%）及退休儲備（34%）。除了教育開支，子女的課外活動、消閒娛樂及旅行開支亦相當「重皮」，平均佔家庭月入的9%。除自身及子女開銷外，83%受訪者認為他們有責任向其退休父母提供財務支援。過半（53%）受訪者每月為父母提供家用3000至7000元，有18%受訪者每月給父母7000至11,000元家用。

同時，受訪者一方面期待子女成年後能財政獨立，但又不忍全面放手，預計自己會支援。於是，當子女完成學業投身職場後，仍有74%的家長坦言會幫助子女置業，57%願意分擔子女的婚禮開銷，更有45%表示如有需要會為子女償還卡數（圖2）。

以往香港人雖要照顧父母妻兒，但總仍有養兒防老的想法，但現在子女大了，反而仍要繼續照應他們的生活以至買樓開支，如同時是夾心階層又是三文治世代，變成「雙夾心」，難以喘氣！

筆者最近聽過一些個案，就是一些不太富裕的香港人，自知無力提供「父幹」幫子女買樓，於是改為在樓價遠低於香港的一些大灣區城巿置業，以待自己退休時遷往大灣區居住，然後將現在的香港自置居所給予子女，令他們不用儲錢買樓供樓！

劏房租金加幅超人工

文首提到，窮人享有較夾心階層「着數」的地方，例如可住公屋、買居屋，不過現在輪候公屋平均5.5年才上到樓，而居屋也不知何時才可抽得到，不少低收入人士唯有租劏房住。「全港關注劏房平台」今年5至6月訪問了66個觀塘、土瓜灣、葵青及荃灣的劏房戶，發現人均居住面積只有58.2方呎，受訪者平均每100元收入中有41元用作交租，即租金佔住戶入息超過四成，是調查自2016年進行以來最高。

調查機構又將劏房單位租金與單位同期應課差餉租值對比，兩者差幅計入差餉物業估價署公布的私人住宅租金指數，得出「劏房租金綜合指數」。結果顯示，2019年指數為443，較去年的指數上升7.7%（圖3），高於最近名義工資指數按年升幅約4.1%（圖4），即是劏房租金升得快過港人加人工的幅度，令劏房租金負擔加重。

政府變「跛腳鴨」難增土地供應

之前本欄已說過，香港的樓價和租金高企，其中一個主要原因是供應不足，而筆者上周便警告，近期的示威等事件令政府變得弱勢，擔心會影響政府開拓土地的能力，果然本周初政府3項有爭議的土地政策亦告押後，財委會主席陳健波表明7月休會前不會開始討論「明日大嶼」相關撥款，原本排在議程第二項的橫洲發展計劃撥款亦押後至第六項，而發展局長黃偉綸昨表示，原本這兩個月公布的「土地共享先導計劃」或未能如期推出，認為在目前社會氣氛下需小心處理。筆者的擔心成真，可能最高興的是所謂「地產霸權」，受害的卻是愈來愈難上車的年輕人和劏房戶。

近日和一班做零售業的老闆朋友飯敘，對方不約而同地都說生意差，說原因和近期示威不斷有關，尤其有店舖在中環至灣仔一帶的，人流大減。有在示威日在會展參與展銷活動的，說到場人流只及以前四分之一，朋友說現况若持續，生意會虧蝕，應對之道只有不加伙計人工或要求業主減租（相信很難），甚至有可能裁員，說示威者想政府跪低，但可能最先跪低的是他們，然後是打工仔。

經濟轉差 打工仔先遭殃

不過弔詭的是，就算香港經濟轉差，但樓巿似乎未受太大影響，最主要原因是美國帶頭，全球又再蓄勢放水，息口未來趨勢向下為主，有利促使資金流入資產巿場，若如是，勢必導至有資產和無產者的貧富懸殊加劇，受苦只是低下階層，而有錢的，若香港大亂，他們走資到外國總有辦法，留下的窮人只會更苦。

據做移民生意的另一批朋友反映，他們近日生意逆巿大好，究竟想移民或有力移民的，會是有錢人，還是一般的打工仔？

[陸振球 樓市解碼]