越企伙高通富士通產5G手機

冀搶越南三星蘋果市場

Vingroup去年12月推出Vsmart手機品牌，嘗試在擁有9500萬人口越南市場，與三星和蘋果競爭。

該公司於3月起在西班牙銷售Vsmart手機，並計劃擴展到其他歐洲市場。它的手機5月在鄰國緬甸上市。

作為中美貿易戰的主要受惠國家之一，越南的經濟受外國投資和出口增長所支持。該國次季GDP繼續迅速增長，按年增6.71%，略低於首季修正後的6.82%，但高於經濟師預期。今年上半年，越南出口按年增長7.3％。

越南首季出口美國增40%

受中美貿易戰影響，部分製造商將一些中國業務轉移到越南，令該國對美國出口激增。越南首季對美國出口按年增40%。

越南政府預期，今年下半年加工與製造業將維持較高的增長，服務業景氣良好，加上消費需求增加，全年GDP可望增長6.6%至6.9%。

（綜合報道）

[國際金融]