新款Mac機擬遷中國生產

本屬唯一美國組裝主要產品

報道所提及的廣達電腦，為蘋果代工MacBook和Apple Watch智能手表。Mac Pro原本由美國得州的代工廠生產。蘋果轉移生產陣地的消息，適逢蘋果在當地的稅務優惠終結。銷售對象以設計行業的專業人士為主的Mac Pro，售價達6000美元，正面臨需求下降。蘋果發言人稱，像蘋果所有的產品一樣，全新的Mac Pro在美國加州設計，並採用美國等國家的組件，最終裝配只是製造過程的一部分。

另傳15%至30%生產力撤出中國

不過《日經亞洲評論》上周引述消息人士稱，蘋果已要求各供應商評估將15%至30％的生產力，由中國轉移東南亞的可行性。

報道稱，蘋果未為轉移生產線設定限期，但擔心美國可能對額外價值3000億美元的中國貨品加徵關稅將推高iPhone的成本。大中華區是蘋果的重要市場及生產中心，上季接近18％收入來自當地。

（綜合報道）

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