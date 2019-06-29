華進口伊朗石油 中美再交鋒 美18行通過壓測 銀行股普遍做好

六大行擬加碼派息回購

中美元首會面前，聯儲局公布18家大型銀行通過次輪壓力測試，批准美國最大的銀行增加對股東的派息和股份回購，再次表明金融行業的健康狀況足以應對嚴重的經濟衝擊。聯儲官員預期，這些銀行的股東返還規模，合共可能增至預期利潤的100%以上。美股早段微升，銀行股普遍上漲，摩通和美銀股價升逾2%。

獲聯儲局通過第二輪壓力測試後，美國六大銀行將上調股息，並增加股份回購的規模。摩通將季度股息由每股80美仙上調至90美仙，並通過新的股票回購計劃，在未來一年回購至多294億美元的股份，高於去年的207億美元額度。富國計劃將第三季股息，由每股45美仙上調至51美分，另增加股票回購。花旗也計劃將股息由每股45美仙上調至51美仙，並由第三季起的四個季度內，回購最多171億美元股票。美銀也計劃將股息上調至每股18美仙，並在未來一年回購約309億美元股票。摩根士丹利和高盛也有類似的股東返還計劃。

個人消費支出續低迷

最新數據顯示，美國上月消費者支出溫和增長，價格輕微上漲。聯儲局重視的個人消費支出（PCE）價格指數，在5月按年升1.5%，較4月的1.6%升幅略為放緩，並遠低於2%的通脹目標。剔除波動較大的食品及燃料價格，5月核心PCE價格指數維持按年升1.6%的升幅。為GDP貢獻三分之二的消費者支出，5月按月升0.4%，略低於分析師預期。數據反映經濟增長放慢和通脹壓力溫和，可能為聯儲局7月減息帶來空間。

聯儲局主席鮑威爾本周表示，最近的數據反映通脹低於預期的情况，「可能比我們預計的更持久」。聯儲局本月將今年通脹增長預測，由3月時預計的1.8％，下調至1.5％。歐洲的通脹也持續低迷。歐元區6月通脹按年增長1.2%，增幅跟4月相同，為去年4月以來最低。6月核心通脹則按年升1.1%，較5月升了0.3個百分點，但仍遠低於通脹目標。這些數據鞏固了市場對歐洲央行將在7月或9月減息的預期，並為重啟資產購買鋪路。

經合組織：環球央行彈藥盡

經濟合作與發展組織（OECD）秘書長古里亞（Angel Gurria）昨表示，若過去10年沒有央行刺激經濟活動，現時環球經濟可能更惡劣得多，不過各國央行的彈藥似乎已經耗盡。他說，很多國家的利率降至零，或非常接近零，且利率將在更長時間保持在低水平，這已是各國央行所能做的，因此是時候財政政策對促進經濟發揮更大的作用。

（綜合報道）

[國際金融]