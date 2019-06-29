都市麗人盈警 換行政總裁

【明報專訊】都市麗人（2298）發盈警，預計截至6月底止中期業績的純利，將較去年同期下跌不少於80%。集團指，國內零售業疲弱，而且原材料成本增加，導致毛利率下跌；加上集團為清理舊存貨，為客戶提供更高折扣等因素導致預期利潤下降。都市麗人昨收報1.78元，跌2.2%，成交額43.06萬元。
都市麗人去年上半年賺1.75億元（人民幣．下同），換言之，今年中期盈利將少於3500萬元。
集團於去年曾聘請全球最大貼身衣服零售商Victoria's Secret前總裁兼首席執行官Sharen Jester Turney擔任行政總裁，惟集團昨表示，將會在數月內委任新一名在服裝行業擁有豐富經驗的行政總裁，冀有助改革集團的營運方針和策略，以改善業務表現。
中期盈利至少跌80%
另外，集團亦透露已聘任藝人關曉彤，擔任新品牌代言人，望為集團帶來新的營銷理念，同時加強品牌的定位以及提高知名度。集團又會加大產品研發力度，推出更多全新設計的產品，並以適當的定價策略以改善毛利率。
藝人關曉彤任新代言人
都市麗人去年純利和營業額均錄得雙位數增長，分別上升19.3%至3.78億元，以及12.2%至50.96億元，惟毛利率則按年跌1.5個百分點至41.7%。