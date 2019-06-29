人行報告：去年民企融資成本處合理水平

另外，報告亦提出加大對高新技術企業、新興產業和製造業結構轉型的金融服務和支持，深化創業板和新三板改革，加快科創板和試點註冊制試點細則實施，支持企業積極拓展直接融資渠道。

未有再提中國製造2025

今年報告中，金融市場創新與發展比去年移到較前位置。報告提及，提升衍生品市場功能，優化市場制度和監管方式，另持續推動市場制度創新、產品創新和規發展，推動更多中長期資金進入資本市場。對外開放方面，報告指今年繼續擴大金融市場對外開放，根據國際經濟金融發展形勢變化和國內金融市場發展的戰略需要，研究推進新金融開放政策，鼓勵境外機構投資中國債券市場，支持境外主體在境內金融市場融資，加強市場基礎設施的國際合作。

至於防範和化解金融市場風險，報告提出，要主動防範市場重要風險，強化市場化約束機制，繼續探索建立法治化風險處置長效機制，遏制各類違法違規市場行為和金融活動，加強和落實協同監管機制，避免跨市場風險擴散。