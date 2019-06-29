新股華檢醫療：分銷「兩票制」影響微

今起招股 入場費3717元

國家近年實施「兩票制」，即藥品在流通到消費者手中之前，只能開2次發票，從而減少醫院高價賣藥，並從藥企收取回佣以謀取利潤。據招股書顯示，分銷業務佔集團去年收入的98.7%，被問及措施會否影響公司銷售業務表現，集團執行董事兼總經理林賢雅指，集團早前收購的威士達公司為外國IVD製造商希森美康的全國獨家代理，故集團在制度中將能取得「第一票」；而集團在上海的子公司有70%為直銷業務，這能為集團取得「第二票」。因此，他相信兩票制的實行將對集團業務表現影響不大。

為IVD製造商希森美康獨家代理

集團於年初收購威士達餘下的六成股權，完成收購後，威士達將成為集團的全資附屬公司。集團稱，此次集資所得款項將有約45%用作結清收購的現金代價；另有約30%將用作向集團及威士達現有股東派發的特別股息。