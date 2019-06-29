利豐物流獲淡馬錫入股 押後分拆

作價23億 佔股近22%

根據利豐披露交易文件，此舉源於對目前市況地緣政治的不明朗因素的考慮，在預備分拆上市作工作的同時，一直評估相關風險。利豐指，完成交易後，利豐物流業務估值約為14億美元（約109.2億港元），相當於去年稅後淨溢利約22.3倍。截至2018年底，利豐物流資產淨值逾4.4億美元（約34億港元）。

消息公布後復牌 曾急升19%

利豐表示，交易所得款項有利旗下物流業務日後的資本開支、償還現有的銀行貸款，以及推動物流業務增長，幫助釋放利豐物流的價值。利豐昨日早市交易時段曾停中途停牌，後於中午公布消息，午市復牌後曾急升近18.9%，股價最高見1.45元，收市報1.36元。

淡馬錫在港一直投資不同行業股份，其中包括工商銀行（1398）、建設銀行（0939）及中糧肉食（1610）等。今年3月底，曾有消息指淡馬錫有意減持屈臣氏股權，擬放售其中10%，作價近30億美元（約234億港元）。