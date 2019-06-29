去年盈利急跌 翠華：加價無可避免

翠華日前已發盈警，昨日中午公布業績後，股價反應不大，收市跌1.49%，報0.66元。翠華月初實行多項人事變動，包括主席李遠康兒子李祉鍵升任行政總裁。被問到今年會否加價，唐錦雄稱，待新班子完成內部檢討後，會有適當安排。李遠康補充，食品及人工成本上升，調整價格是無可避免，預計首季會有結果，又指「過去百物騰貴，翠華好克制，麵包店都冇加價」。

來年着重固本培元 未考慮凍薪

翠華去年度香港同店銷售保持平穩，內地錄低單位數跌幅；截至今年3月底止，集團經營83間餐廳，香港增11間餐廳至44間，包括公司新設的6個餐廳副線品牌「廿一堂」、「BEAT Bakery」等。唐錦雄表示，今個財年內有2至3間店租約期滿，不會刻意減少整體店舖數目，計劃在新加坡設1間分店。內地方面，財務總監周正亨指出，區內消費有所轉變，翠華將調整店舖網絡，包括將面積較大的店舖，轉為租用面積較細的舖位。

近日有傳翠華有意全體員工凍薪，周正亨稱，未有考慮凍薪，個別表現良好的員工薪金有1至2%的增幅，亦增加了一日假期。