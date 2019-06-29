大快活純利倒退 人工平均加5% 羅開揚：加薪1%「會畀員工鬧」 股價急挫7%

明報記者 蕭嘉聰

薪酬租金成本壓力增

大快活昨日中午公布業績，受盈利倒退影響，午後股價急跌，收市跌6.6%至26.9元。執行主席羅開揚指出，集團已不斷加薪吸引員工，現時整個集團約有5000名員工，但仍有800個職位空缺。對於同業翠華昨日透露未有凍薪計劃，部分員工可加薪1%至2%，羅開揚一臉愕然反問：「加1%？係咪佔收入（比例）？」他稱「只加1%會畀員工鬧」，並指集團今年平均加薪5%至6%，部分表現良好員工的加幅更高。

曾急速加價 影響客量

大快活期內香港及內地同店銷售分別持平及跌6%，陳志成表示，香港市場6月的同店銷售有升幅，冀上半財年可錄得中單位數增長，期內人均消費為38元，預計未來加價幅度約1%至2%。至於內地業務，陳志成解釋，期內有一間店舖所在的商場正在裝修，要取得消防牌照才可以營運，不過仍計入營運中店舖，令同店銷售錄得下跌，撇除該分店，上財年同店銷售升6%。

截至今年3月底，集團共營運159間餐廳，包括香港138間分店、內地11間分店，以及10間特色餐廳。陳志成表示，上半財年在港將開設5間新店，下半年亦預計開設6間店，目標開設11至12間店，會選擇人流多的地點，內地亦有2至3間新店正在裝修。

分析：或需靠特色餐廳拓增長動力

中國銀河國際研究部助理副總裁李嘉豪指出，整體香港快餐市場已飽和及偏向平穩，增長需依靠其他餐飲類別，尤其是特色餐廳，而翠華過去擴張比較快速，副線品牌不算有起色，令期內業績表現較艱難。他續稱，同業大家樂（0341）近日表現已有起色，業績後股價亦做好，反映並非整體行業表現欠佳，更多是公司的個別問題。