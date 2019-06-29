港交所前高層涉貪 李小加：爛蘋果到處有

李小加表示，爛蘋果到處都有，而且到「哪個籃子都會爛」，認為香港上市制度以披露及市場化為主導並無問題，證監隨時可以介入，又每年進行審核，強調兩個機構不是割離的制度。

不會為賺錢不斷放小企上市

港交所常被指身兼上市商業機構及監管機構，李小加稱因為公眾利益要求一視同仁，所以只要公司能符合上市要求及規則就可以，所以不存在該所為賺錢而不斷放行小型企業上市。被問及港交所會否就因今次事件受損的投資者設立賠償機制，李小加表示，目前仍未見到有公司因為未達到上市規則的要求而出問題，但如投資者認為自己因此有損失，該所有不同機制讓投資者申訴。

否認親自錄用楊金隆

市傳涉案的上市科首次公開招股審查組前聯席主管楊金隆是李小加親自錄用。他表示，只參與上市主管戴林瀚職級的聘請工作，不會參與上市科其他職級員工的聘請。

史美倫：不能因一事交出新股審批權

身兼行會成員的史美倫表示，香港目前處於「非常困難的時候」，法治及法治精神為香港核心價值的基礎，認為每人都有責任維護核心價值。她又提到，本屆政府上任首兩年已進行不少民生工作，相信《逃犯條例》風波慢慢平息後，行政長官林鄭月娥之後將更關注民主相關的政策。

她亦主動提起涉貪事件，稱調查正在進行中，不便評論，惟港交所會全力與有關部門合作。她表示，今次為個別事件，非上市制度有問題，不能就單一事件蓋棺而論，要港交所交出新股審批權。