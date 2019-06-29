李澤楷旗下富衛購大都會人壽港業務

未披露交易條款 傳作價逾31億

富衛表示，是次收購對象為大都會人壽保險及美商大都會人壽保險香港，收購將能進一步提升香港業務的市場佔有率，鞏固在港領先人壽保險公司的地位。收購完成後，公司將與香港大都會人壽團隊繼續拓展業務，並繼續承保香港大都會人壽所有現存保單，以及更改名稱。

去年曾有消息稱，內地財富管理公司宜信以47億元收購香港大都會人壽，接洽已接近完成，不過因為未能如期收款最終交易告吹。如傳聞屬實，即香港大都會人壽今次減價三成始易手。

富衛保險和香港大都會人壽並非上市公司，未有香港大都會人壽的詳細財務資料。據保監局數據，去年富衛和大都會人壽的新造業務保費分別為72.14億元和6.53億元，排名第8位和第20位。

有市場人士認為，富衛過去亦有在其他亞洲市場收購，今次收購本港較小型的保險商，或希望擴充公司規模，有利上市同時減少市場競爭。李澤楷2013年完成收購富衛後，市場一直關注他會否將富衛上市，今年4月，富衛管理層首次確認有上市計劃，但未有詳細公布。

本港保險市場成熟但仍然有不錯的增長，曾吸引不少內地資金收購本港小型保險公司，2017年首元國際以71億元，收購由5家銀行和保險公司持有的香港人壽，市帳率達12倍。但是隨着內地在2018年收緊企業借貸、減少槓桿，同時減少資金流走，首元國際收購香港人壽最終告吹。至今年新創建（0659）以215億元，從中資投資公司同創九鼎收購富通保險，市帳率約1.43倍。