中銀轉按貸款200萬以下 封頂息加0.1厘

回贈降至1.5% 適用全部轉按客

現金回贈方面，中銀香港由現時最多2.1％，減少60點子至1.5％，適用於全部轉按客戶。至於一般二手按揭，中銀香港亦針對細額貸款微調，貸款額200萬元以下的二手按揭，封頂息率亦加0.1厘至P減2.65厘，即實際封頂息率為2.475厘。以上調整在下周二（7月2日）生效。

雖然日前匯豐未有調整二手按揭息率，但本月初匯豐已率先把300萬元貸款以下的封頂息率加至2.475厘，中銀香港這次調整是追貼匯豐。

調升封頂息率至2.475厘後，以200萬元貸款額計算，假設供款年期為30年，每月供款上升102元至7876元。現金回贈方面，由2.1％減至1.5％，每100萬元貸款減少6000元。

中銀香港發言人指出，會密切留意市場發展，不時檢視按揭服務條件，並重申現時的私樓按揭利率為H加1.24厘，鎖息上限為P減2.65厘，P按為P減2.75厘，現金回贈可高達2％。但據了解，若非細額貸款，鎖息上限最低可做到P減2.75厘，現金回贈最多2.1％。

中銀香港在按揭市場排名第二，據中原按揭的數據，首5個月現樓按揭方面，匯豐的市佔率達27.1％，中銀香港則為22.6％。但在轉按方面，5月份中銀香港則超越了匯豐，排名第一。

經絡劉圓圓：優惠仍夠抵消開支增幅

據金管局昨日最新數據，5月份轉按連升3個月，貸款額及宗數分別錄得136.3億元及3550宗，按月升28.3％及21.5％。經絡按揭轉介首席副總裁劉圓圓認為，隨着近日有銀行縮減轉按優惠，料其他銀行將會跟隨，轉按的吸引力減。但由於客戶轉按成本近乎零，優惠仍足以抵消增加的開支，因此料轉按的下跌幅度溫和。