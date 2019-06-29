港股六絕未應驗 19年表現最佳 恒指半年漲一成 中生飈五成冠藍籌

明報記者 廖毅然

6月份恒指升幅達6.1％，表現好於國指的4.76％，主要因為重磅股如友邦（1299）及港交所（0388）均累升逾一成，二線藍籌如舜宇光學（2382）單月累升兩成、創科實業（0669）累升19.6％，申洲國際（2313）累升16.2％。總結上半年，恒指累計升幅達10.43％，國指累升7.48％，藍籌則以中生製藥（1177）表現最佳，半年累升逾五成。恒指昨日下跌78點至28,542點，國指下跌15點至10,881點，全日成交718億元。

重磅股友邦港交所升逾一成帶動

國家主席習近平將在今早與美國總統特朗普會面，環球股市都在觀望。高盛指出，根據該行設計的一個貿易戰壓力計算模型，現時中國市場所反映的是，今次會面能就貿易問題取得解決方案的機會只有20％，但已較上周五的15％高。

摩通資產管理全球市場策略師Hannah Anderson指出，即使中美雙方同意恢復談判，市場亦不可能有太大的正面反應，因為過去的談判過程反覆，每每雙方官員放風指接近達成協議，最後都會拉倒，市場已多次以跌市表達失望。他續稱，投資者要認清，中美的糾紛不單在貿易關稅上，還包括中國企業的海外投資，朝鮮問題亦可能是討論議題。

摩通：中美多次拉倒 市場難正面

資金流反映投資者的取態審慎，據Jefferies引述EPFR數據顯示，第二季環球債券基金的淨流入金額高達1370億美元，環球股票基金則錄得590億美元淨流出。香港股票基金方面，在截至本周三的一周淨流出1.36億美元（約10.6億港元），已連續8個星期錄得淨流出，累計達15.05億美元（約117.4億港元）。中國股票基金本周淨流入3.21億美元。

港股基金8周淨流出共117億

招銀國際策略師蘇沛豐指出，恒指在上半年曾一度突破3萬點，估計已是全年高位。他相信即使中美雙方重啟談判，亦會拖拉至最快年底才有結果，預計下半年經濟持續放緩，影響投資氣氛。