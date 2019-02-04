七一3天長假 新盤推售845伙

【明報專訊】七一假期長周末開始，9個主要新盤今日起一連3天合共推售845伙應市，其中市場焦點為今日曬冷推出全盤504伙的會德豐（0020）將軍澳日出康城GRAND MONTARA，項目過去7日累收逾7800票，超額14倍。另永泰（0369）屯門掃管笏OMA OMA，明日接棒首輪推售229伙，其中84%推售單位屬價單形式發售。
GRAND MONTARA今開售 一周收7800票
GRAND MONTARA一周累收逾7800票，創今年新盤登記收票次高紀錄；最高紀錄則是同系5月初開售的MONTARA、首輪開售前接獲1.8萬票。
發展商表示，是次GRAND MONTARA錄得137個A組大手客登記。市場估計，GRAND MONTARA今日有機會清袋。
至於七一回歸長周末，推售樓盤最多的發展商為永泰，旗下OMA OMA明日首輪推出229伙，當中193伙以價單形式發售，消息指過去一周收約600票，超額2倍；另36伙特色戶招標發售。同系屯門小欖The Carmel、沙田九肚澐灃合共推出45伙洋房和特色戶，下周一起招標。
此外，6月至今主要新盤累計錄約16宗撻訂，最新為宏安地產（1243）大圍薈蕎錄得兩宗撻大訂個案，單位均屬實用面積389方呎，原於去年中分別以793.7萬和862.8萬元售出，買家已簽正式合約，但昨日同告撻大訂，料各遭殺訂10%、分別涉逾79萬和86萬元。