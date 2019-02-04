七一3天長假 新盤推售845伙

GRAND MONTARA今開售 一周收7800票

GRAND MONTARA一周累收逾7800票，創今年新盤登記收票次高紀錄；最高紀錄則是同系5月初開售的MONTARA、首輪開售前接獲1.8萬票。

發展商表示，是次GRAND MONTARA錄得137個A組大手客登記。市場估計，GRAND MONTARA今日有機會清袋。

至於七一回歸長周末，推售樓盤最多的發展商為永泰，旗下OMA OMA明日首輪推出229伙，當中193伙以價單形式發售，消息指過去一周收約600票，超額2倍；另36伙特色戶招標發售。同系屯門小欖The Carmel、沙田九肚澐灃合共推出45伙洋房和特色戶，下周一起招標。

此外，6月至今主要新盤累計錄約16宗撻訂，最新為宏安地產（1243）大圍薈蕎錄得兩宗撻大訂個案，單位均屬實用面積389方呎，原於去年中分別以793.7萬和862.8萬元售出，買家已簽正式合約，但昨日同告撻大訂，料各遭殺訂10%、分別涉逾79萬和86萬元。