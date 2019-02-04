CCL連漲兩周 未反映商業地王撻訂

反映大型屋苑樓價指數的CCL Mass報188.7點，按周升0.6%。CCL（中小型單位）報187.43點，按周升0.57%。CCL、CCL（中小型單位）及CCL Mass同錄兩周齊跌，兩周齊升，分別累跌0.84%、1.13%及1.4%。即使樓價指數齊升兩周，但仍未能重返4周前的歷史高位。

另外，中原統計，十大屋苑本月截至昨天共錄得108宗成交，較5月下跌33.3%，屬7個月以來新低，但樓市價升量跌，9個屋苑呎價按月上升0.2%至10.3%。

太古城本月50宗租賃 遠超買賣

此外，租賃市場持續暢旺，十大屋苑之一的鰂魚涌太古城，本月暫錄50宗租賃成交，遠超屋苑本月6宗買賣成交。中原區域營業董事趙鴻運表示，太古城華山閣中層G室，實用面積685方呎，新近以月租30,500元租出，實用呎租約44.5元。業主於2010年12月以652萬元買入，租金回報約5.6厘。

水藍‧天岸複式2700萬破頂

東涌水藍‧天岸有複式單位錄破頂成交，美聯營業經理張少勛表示，上述單位位於1座複式，實用面積1518方呎連739方呎天台，獲內地客以2700萬元購入，實呎17,787元，成交價創屋苑新高，比屋苑兩個月前創下的舊紀錄2480萬元高約8.8%。原業主於2009年以1615萬元買入，帳賺1085萬元或67%。