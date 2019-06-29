官方樓指再破頂 連升5月累升逾一成

按月升1.4% 升幅收窄

可留意的是，5月私宅樓價指數仍未反映本月因《逃犯條例》修訂問題而引發社會氣氛緊張等因素，估計將於7月底公布的數字反映，分析料有機會掉頭回落。

差估署數據顯示，雖然上月私宅樓價指數錄得按月升幅，由4月上升3.2%收窄至5月的1.4%，但私宅樓價指數仍然錄得破紀錄的396.8點。

租金指數連升3月

此外，5月各類單位的樓價指數均上揚，按月升幅介乎0.9%至3.2%，當中實用面積1076至1721方呎的D類中大型單位，5月樓價指數報345.1點，按月上升3.2%，屬升幅最強勁類別，並連升5個月共11.5%。

至於實用面積431方呎以下A類細單位，5月樓價指數報440.1點，按月升0.9%，連升5個月共10.6%。

隨着暑假租務旺季來臨，5月私宅租金指數連升3個月，最新報194.9點，按月升0.4%。不過，各類單位的租金指數走勢各異，實用面積431方呎以下A類細單位的租金指數報215.7點，按月升0.7%，按月升幅跑贏大市，相信是因為有大批學生客趁暑假前入市租住細單位，推高此類物業的租金水平。另實用面積1076至1721方呎的D類中大型單位，租金指數報160.4點，按月下跌0.5%。

業界料稍後見頂回落

利嘉閣研究部主管陳海潮表示，由於中美貿易戰持續，加上社會氣氛因《逃犯條例》修訂問題變得緊張，稍後公布的6月、7月私樓售價指數料將受壓，其中6月指數料按月下跌2%，7月指數料按月跌1%至2%。陳續稱，待8月過後，如中美貿易貿戰及其他政治因素緩和，樓價指數才有望逐漸穩步回升。