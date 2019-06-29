來季推3住宅項目 半年5420伙達全年目標四成

港鐵推黃竹坑站4期800伙

黃續稱，回顧今年首兩季，私人發展或重建項目的供應量約1170伙，而去年財年同期數目約1100伙，反映本年度表現已較去年度佳，若私人發展或重建項目在未來兩季能維持，將有信心能達到全年的推地目標1.35萬伙。

值得留意的是，下季推售的啟德第4A區2號地皮，可建樓面逾120萬方呎，較目前正招標的第4A區1號地皮還要大，料為啟德跑道區推出招標最大型住宅地。

黃偉綸：社會氣氛未影響地價

另市場對於本周以每方呎樓面地價約1.8萬元售出啟德第4C區1號地皮，較上月以每方呎樓面地價1.96萬元售出的第4C區2號地皮為低，反映地價下跌，黃偉綸回應指，剛售出的第4C區1號地皮，中標價仍較今年初售出的4C區3號地皮、每方呎樓面地價約1.7萬元為高，看不到近期社會氣氛不穩定對地價構成太大影響。

萊坊執行董事、估價及諮詢部主管林浩文表示，來季地皮供應一如預期不多，估計下半年政府推地步伐不會太快。雖然土地供應看似減少，但預計2019至2023年的住宅供應仍足夠，亦可應付市場需求。他表示，正因為近年地價高而發展商推售新盤的速度不算快，故現時正是考驗各發展商的現金流、持貨能力及對後市態度的時候，料發展商未來買地時會更具策略性。