西九高鐵商業地王來季推 估值千億 重推撻訂啟德地 黃偉綸：研提高訂金

明報記者 甘潔瑩

此外，發展局長黃偉綸昨日透露，鑑於高銀（0530）早前撻訂啟德第4C區4號商業/酒店地，市場有不少評論指按金最高為2500萬元是否太低，目前局方正在檢視，是否有合理空間上調有關金額，若有決定後將公布。

樓面316萬呎 超國金二期

下季推出的兩幅商業官地，其中西九高鐵站上蓋項目，地皮可建逾316萬方呎樓面，是政府近年推售的最大型商業地，比現時中環國金二期涉200萬方呎更大。資料顯示，同區對上一個大型商業項目要追溯到2000年，當時港鐵（0066）批出九龍站第7期項目，現為環球貿易廣場，涉及樓面282萬方呎。

下季推出的另一幅商業官地為早前高銀撻訂的啟德商業/酒店地，並重新招標，兩地可建樓面共涉逾400萬方呎。連同昨日起招標的啟德承啟道鄰近啟德體育園的商業及酒店地，本財年上半年共推3幅商業地，涉逾430萬方呎。

問及今年政府推售商業地，當中1幅流標（啟德第4C區5號地皮）、1幅撻訂（啟德第4C區4號地皮），來季推售高鐵站上蓋商業地會否擔心再度流標，黃指不能保證商業地不會流標，近期商廈租金或調整，但香港商廈租金在世界上仍是相當昂貴，如較英國倫敦和日本東京高出很多，局方看到市場對商業地需求殷切。他重申，高鐵站上蓋地皮以單一招標，在統一設計及管理上亦有好處。

測量師：若不能拆售 增流標風險

普縉執行董事及企業發展部總監張聖典表示，西九高鐵站上蓋無疑是優質項目，因地點佳且享高鐵之便，不過以單一形式招標，涉及樓面逾300萬方呎，以現時地價而言，涉資可達千億元；若地契中包含不能拆售的條款，將影響中標發展商的資金回籠，令地皮流標風險增加。業界估計，地皮估值介乎563.3億至1265.85億元，預計每方呎樓面地價1.78萬至4萬元。

撻訂地重推估值低中標價7%

至於啟德第4C區4號商業/酒店地，可建樓面86.3萬方呎，中原測量師行張競達表示，該地撻訂後短時間內即重推，預計發展商出價較保守，但相信仍有不少本地龍頭發展商競投，估值約103.6億元，每方呎樓面地價約1.2萬元，較早前中標價約111.24億元低約7%。