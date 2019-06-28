環保家品最具增長潛力

答：香港貿發局香港家庭用品展已於近期舉行，貿發局經貿研究以問卷形式訪問場內參展商及買家。根據調查結果，與去年相同，業界仍然對市場前景持樂觀態度，但信心較往年減少。逾半數受訪者（51%）預測，今年銷售額與2018年相同。參展商對未來的銷售前景較買家樂觀，45%參展商預測2019年銷售額會增加，僅32%買家持相同看法。此外，有更多買家預期2019年銷售額會減少，比率由去年的4%增加至今年的12%。

大多數受訪參展商（58%）預期，2019年生產成本壓力仍然有增無減。雖然如此，僅35%參展商預期，今年FOB（船上交貨）銷售價格會增加，比率明顯較去年的45%為低。買家方面，有44%受訪者預期今年的採購成本會有所增加，比率較去年稍高。34%受訪者預期零售價格上升，較2018年的24%為高。

問：家品業買家最看好哪些市場？

答： 根據同一調查，受訪者對增長前景的信心上升，特別是南非、印度及中東等新興市場；澳洲成為增長前景最理想的成熟市場。

看好南非印度等新興市場增長

調查問及買家對個別市場未來兩年增長前景的看法，以5分制評分，1分代表「非常不理想」，5分為「非常理想」。整體而言，業者預期海外市場於2019年有所增長，平均評分由3.28分至3.84分不等。澳洲及太平洋群島未來兩年的增長前景最理想，評分達3.84分，韓國以3.82分緊隨其後，日本排名第三，評分由去年的3.19分大升至今年的3.81分。相比之下，受訪者對西歐（3.43分）及北美洲（3.33分）的信心明顯減少，後者更是傳統市場中評分跌幅最大。

健康意識提升推動保健用品需求

新興市場方面，南非的評分最高，由2018年調查的3.29分升至今次調查的3.8分。其後是中東（3.77分）及印度（3.75分）。東盟國家的增長前景也獲好評，評分由去年的3.25分上升至今年的3.67分。

問：環保產品需求殷切嗎？

答：今年，環保產品獲更多受訪者垂青，是最具增長潛力的家庭用品類別，有16%受訪者以此為首選。今年選擇廚具及廚房小器具的比率與2018年的調查相同，排名第二（2018年排名第一）。健康及保健意識提升也預期會推動保健用品的需求，整體而言，5%受訪者認為，保健用品於來年的增長潛力最大，較2018年調查的1%大為增加。

欲了解更多詳情，請瀏覽貿發局經貿研究網站：https://bit.ly/31DsLrf

何善敏 - 香港貿發局亞洲及新興市場研究團隊經濟師

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