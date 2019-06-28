創辦人曾研核電 回港轉型資訊科技顧問

「當我讀博士時，有教授預測，核聚變發電在15年後就可以商業化（即1990年代初）。現時大學教授卻預測，要再等多25年。」徐說。由於香港沒有核能相關的工作機會，所以徐奕偉回港後轉當資訊科技顧問。

至於李志良，曾經在英國攻讀機械工程，1981年畢業回港，加入檢測公司工作。1986年，他再次回到英國的大學，從事有關機械工程和土木工程的研究工作，包括模擬幾十年後如何處理核廢料。直至1996年再次回港及加入檢測公司，從事建築物檢測相關工作。1999至2000年間，兩人因為加入香港工程師學會核能分部委員會認識。

2003年初，他們想到利用等離子技術產生微型閃電殺死細菌及消除氣味，不料SARS在香港爆發。同年底，他們自行投資200萬元，以及取得「創新及科技基金」資助200萬元，開始深入研究。到2006年，基本解決了技術問題。

不過，商業化要到2008年，公司初期只在科學園辦公室內小量組裝產品。由於銷量增加，2014年在火炭另設面積近3000方呎廠房，聘用10多名員工。

他們認為，推廣產品時遇到最大困難是一般人不了解微型閃電殺菌技術，曾有顧客誤會產品是採用負離子黏附塵埃的傳統空氣清新機。此外，微型閃電殺菌技術仍有很大發展空間，即使出現變種細菌和病毒，相信只需提高功率，微型閃電技術也能夠解決，但需要將產品運回廠房，由工程師調整。

擬推食物飲品殺菌容器

除空氣殺菌，公司計劃將微型閃電技術應用到表面殺菌，以及在食物、飲品和食水中殺菌。其中，表面殺菌首款產品，是應用於自動電梯扶手，預料3至4個月後製成原型及開始測試，大半年後推出。兩年後，會推出具備微型閃電殺菌技術的食物及飲品容器。3至4年後，再推出應用於食物、飲品和食水中殺菌的成熟方案，讓飲食業和食品廠採用。

現時市面很多壽司店的魚生都含有寄生蟲或蟲卵，公司計劃，將各種生肉（包括豬、牛、魚等）放進一部裝置內，使用微型閃電技術殺死寄生蟲和蟲卵。不過，仍需要時間試驗出各種參數，包括功率大小、開機時間、生肉的厚度限制等。

[企業創富]