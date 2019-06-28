經濟
企業創富

企業創富

下一篇 上一篇

創辦人曾研核電 回港轉型資訊科技顧問

【明報專訊】徐奕偉早於1970年代在英國留學攻讀核能，並取得博士學位，在英國政府實驗室工作；1989年底，他轉到美國能源部實驗室工作；至1997年香港回歸前才回港發展。徐奕偉在英國和美國約20年，大部分時間都從事核聚變發電研究，但核聚變發電的問題遠比科學家當初想像複雜，遲遲未能商業化。

「當我讀博士時，有教授預測，核聚變發電在15年後就可以商業化（即1990年代初）。現時大學教授卻預測，要再等多25年。」徐說。由於香港沒有核能相關的工作機會，所以徐奕偉回港後轉當資訊科技顧問。

至於李志良，曾經在英國攻讀機械工程，1981年畢業回港，加入檢測公司工作。1986年，他再次回到英國的大學，從事有關機械工程和土木工程的研究工作，包括模擬幾十年後如何處理核廢料。直至1996年再次回港及加入檢測公司，從事建築物檢測相關工作。1999至2000年間，兩人因為加入香港工程師學會核能分部委員會認識。

2003年初，他們想到利用等離子技術產生微型閃電殺死細菌及消除氣味，不料SARS在香港爆發。同年底，他們自行投資200萬元，以及取得「創新及科技基金」資助200萬元，開始深入研究。到2006年，基本解決了技術問題。

不過，商業化要到2008年，公司初期只在科學園辦公室內小量組裝產品。由於銷量增加，2014年在火炭另設面積近3000方呎廠房，聘用10多名員工。

他們認為，推廣產品時遇到最大困難是一般人不了解微型閃電殺菌技術，曾有顧客誤會產品是採用負離子黏附塵埃的傳統空氣清新機。此外，微型閃電殺菌技術仍有很大發展空間，即使出現變種細菌和病毒，相信只需提高功率，微型閃電技術也能夠解決，但需要將產品運回廠房，由工程師調整。

擬推食物飲品殺菌容器

除空氣殺菌，公司計劃將微型閃電技術應用到表面殺菌，以及在食物、飲品和食水中殺菌。其中，表面殺菌首款產品，是應用於自動電梯扶手，預料3至4個月後製成原型及開始測試，大半年後推出。兩年後，會推出具備微型閃電殺菌技術的食物及飲品容器。3至4年後，再推出應用於食物、飲品和食水中殺菌的成熟方案，讓飲食業和食品廠採用。

現時市面很多壽司店的魚生都含有寄生蟲或蟲卵，公司計劃，將各種生肉（包括豬、牛、魚等）放進一部裝置內，使用微型閃電技術殺死寄生蟲和蟲卵。不過，仍需要時間試驗出各種參數，包括功率大小、開機時間、生肉的厚度限制等。

[企業創富]

上 / 下一篇新聞

安樂工程今招股 潘樂陶家族袋11億 低市盈率高派息招徠 國際配售料已足額
安樂工程今招股 潘樂陶家族袋11億 低市盈率高派息招徠 國際配售料已足額
公司上市風波不斷 有網民籲發信投訴
公司上市風波不斷 有網民籲發信投訴
美獵頭公司分拆 萬寶盛華入場費3182元
美獵頭公司分拆 萬寶盛華入場費3182元
友邦新高 港股U盤抽升近百點
友邦新高 港股U盤抽升近百點
6月外資重投A股 滬深股通回復淨流入
6月外資重投A股 滬深股通回復淨流入
匯豐帶頭 300萬以下住宅轉按削回贈 調高封頂息率變相加按息 中銀料跟隨
匯豐帶頭 300萬以下住宅轉按削回贈 調高封頂息率變相加按息 中銀料跟隨
惠譽：撤結餘門檻 評級影響暫難料
惠譽：撤結餘門檻 評級影響暫難料
阿里回港傳集780億 較原定削半
阿里回港傳集780億 較原定削半
駿隆MPF指數：6月人均賺8347元
駿隆MPF指數：6月人均賺8347元
六福全年多賺9% 末期息0.6元
六福全年多賺9% 末期息0.6元
波司登轟沽空機構指控「子虛烏有」
波司登轟沽空機構指控「子虛烏有」
新創建發6.5億美元優先債
新創建發6.5億美元優先債
交行境外分行首宗跨境抵押貸款 境外融資境內用 業界：難激活港人幣市場
交行境外分行首宗跨境抵押貸款 境外融資境內用 業界：難激活港人幣市場
人幣國際支付份額升至1.95%
人幣國際支付份額升至1.95%
歐化新店裝修拖累 去年蝕近400萬
歐化新店裝修拖累 去年蝕近400萬
包浩斯盈轉虧 全年蝕6210萬
包浩斯盈轉虧 全年蝕6210萬
私募基金「水浸」 股權交易海嘯後新高 半年多宗逾百億美元併購 未受貿戰影響
私募基金「水浸」 股權交易海嘯後新高 半年多宗逾百億美元併購 未受貿戰影響
比特幣湧現獲利盤 見1.4萬美元後急挫
比特幣湧現獲利盤 見1.4萬美元後急挫
福特擬歐洲削1.2萬職
福特擬歐洲削1.2萬職
博通遭歐盟反壟斷調查
博通遭歐盟反壟斷調查
張兆聰﹕儲局未夠鴿 投資者趁高減持
張兆聰﹕儲局未夠鴿 投資者趁高減持
盧駿匡﹕G20前淡靜 金斯瑞有望向好
盧駿匡﹕G20前淡靜 金斯瑞有望向好
張宗永﹕6月16日我當了開路員
張宗永﹕6月16日我當了開路員
技術取勝﹕天能反彈上試50天線
技術取勝﹕天能反彈上試50天線
劉思明﹕粉飾櫥窗味濃 不宜太進取
劉思明﹕粉飾櫥窗味濃 不宜太進取
周顯﹕上巿吹得大 未必有着數
周顯﹕上巿吹得大 未必有着數
譚新強﹕G20：一個極厭倦、由特朗普自編自導自演的真人秀
譚新強﹕G20：一個極厭倦、由特朗普自編自導自演的真人秀
湯文亮﹕特朗普什麼情况才可連任？
湯文亮﹕特朗普什麼情况才可連任？
外資進駐 河內新商業區具潛力 分析：公寓庫存多 下半年樓市續穩
外資進駐 河內新商業區具潛力 分析：公寓庫存多 下半年樓市續穩
下季新盤7524伙 中資發展商佔近四成 恒大龍湖合景首推港項目 勢成焦點
下季新盤7524伙 中資發展商佔近四成 恒大龍湖合景首推港項目 勢成焦點
空置稅一周年 半年一手成交逾半屬餘貨
空置稅一周年 半年一手成交逾半屬餘貨
Carmel加推40伙 下周一起招標
Carmel加推40伙 下周一起招標
十大屋苑全月料120宗成交 今年新低
十大屋苑全月料120宗成交 今年新低
測量師調低啟德跑道住宅地估值15%
測量師調低啟德跑道住宅地估值15%
亞士厘道商業地盤 資策18億沽
亞士厘道商業地盤 資策18億沽
學者創空氣清新機 「微型閃電」殺菌 分解VOC 除異味鼻敏感根源
學者創空氣清新機 「微型閃電」殺菌 分解VOC 除異味鼻敏感根源
早年只接大型工程 近年量產標準化產品
早年只接大型工程 近年量產標準化產品
環保家品最具增長潛力
環保家品最具增長潛力