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早年只接大型工程 近年量產標準化產品

【明報專訊】Hygeatec由2008年開始半試驗量產產品，但只投標承接大型機構工程。隨後幾年，先後取得機場控制塔及港鐵羅湖站、落馬洲站、港鐵總部辦公室、員工飯堂的合約，提供採用等離子技術的空氣殺菌設備。至近年才真正量產，現時正銷售三款標準化產品，另有兩款標準化產品計劃今年底量產。

雖然各型號體積大小不一，適用面積和空間相差很遠，由於已設計標準化殺菌管道，只需在不同型號內置不同數目殺菌管道。正在銷售的三款產品，應用於中央空調系統的型號每部內置320支殺菌管道，通常需要安裝多部；家用或小型商用版每部內置160支，適用於1200方呎以內；去年初推出手提型號Air Halo，每部內置3支，有效範圍為1立方米，大約相當於一般汽車車廂空間。

推家用產品 適用於300多方呎

至於今年底開始投產兩款產品，小型家用版體積大約相當於一部小型桌面電腦主機，內置46支殺菌管道，適用於300多方呎；另一款產品專為內地一家中外合資車廠的某型號汽車設計。在今年4月舉行的「日內瓦國際發明展」中，公司就憑微型閃電殺菌技術獲頒金獎。

現時，Hygeatec空氣清新機主要是透過線下B2B方式在香港銷售，其次透過美國Amazon、HKTVmall和www.air-halo.com等網站銷售。Air Halo在美國Amazon零售價是199美元，香港零售價是1550元，在設計廊和幾家健康家品店有售。

雖然除眾籌之外沒太多宣傳，但Air Halo至今已在全球賣出數千部，銷量主要來自香港、美國、歐洲及新加坡。最近，有幾家內地公司成為該公司的分銷商，主要是在上海市分銷大型號產品給大型企業及地產發展商。

租機予新裝修辦公室除甲醛

現時，來自大型企業銷售收入，佔公司整體銷售額逾六成，另外約兩成來自診所，逾一成來自中學、小學、幼稚園和Playgroup。除賣機之外，公司近年開拓租機服務，有大公司辦公室裝修後，室內甲醛水平明顯上升，所以租機兩三個月除甲醛。

徐奕偉表示，若單以營運計算，公司早已錄得盈利；但仍有多個計劃，大部分盈利都重新投資回公司。

[企業創富]

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