學者創空氣清新機 「微型閃電」殺菌 分解VOC 除異味鼻敏感根源

Hygeatec Company Limited研發總監徐奕偉表示，以往市場上的空氣清新機採用的殺菌技術，主要用紫外線、臭氧、光觸媒等；但紫外線的殺菌能力較低，開機幾小時後，才能殺掉室內空氣中較多細菌。而且，產生紫外線的光管壽命不太長，幾年後效能已明顯下降。至於臭氧，其殺菌能力強，但人體吸入臭氧會影響健康。

他續稱，光觸媒及近幾年興起的金屬離子殺菌技術，同樣只能殺死塗層表面的細菌，其殺菌效能亦會受塵埃遮蓋影響而下降，不適合應用於空氣清新機。

因此，徐奕偉及公司工程總監李志良在十多年前開始構思，在空氣清新機中採用其他殺菌技術，經過研究後，發覺採用「等離子殺菌技術」有多項優勢。

機內製閃電 殺滅細菌

等離子殺菌技術就是使用電場在一個細小空間內的空氣中產生大量正離子和負離子，從而釋放閃電效果殺菌。有如自然界的行雷閃電破壞力，若在一個細小空間製造微型閃電，也應該能夠殺死其空氣中的細菌、霉菌、病毒等。另一方面，由於只是在空氣清新機內製造微型閃電，不是在整間房子內製造閃電，不會影響人類健康，也不會產生高溫。

他們經過好幾年研究和測試，證實構思可行而殺菌效能相當強，耗電亦很低。公司曾經將其空氣清新機和紫外線殺菌技術同級空氣清新機作比較，兩者在面積相若的房間內測試，結果公司產品效能明顯較優勝（見表）。

分解VOC成水及二氧化碳

微型閃電技術除了能夠殺菌之外，還可以將空氣中的甲醛等揮發性有機化合物（VOC）分解成水和二氧化碳，其他由香煙、油漆、噴劑、家俬、混凝土、天花板等釋放出來的揮發性有機化合物，同樣會被分解；所以，這種技術能夠有效消除引致異味和鼻敏感根源。

明報記者 薛偉傑

攝影 劉焌陶

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