亞士厘道商業地盤 資策18億沽

百利保7000萬收購筲箕灣兩舖

另土地註冊處資料顯示，筲箕灣金華街17及19號地舖，本月初各以3500萬元、即共7000萬元易手，17號地舖面積2300方呎、19號地舖面積1000方呎，呎價分別15,217及3.5萬元。

兩商舖的買家同為盛立國際有限公司，公司董事包括百利保（0617）執行董事羅寶文、執行董事兼首席營運官范統等人。

資料顯示，百利保今年起積極收購金華街一帶舊樓，以約4億元購入金華街9至15號全幢9層高舊樓，另亦收購毗鄰的金華街17及19號舊樓。該地盤劃為「住宅（甲類）」用途，地盤面積約5400方呎，若重建作商住物業，預計可建樓面約5萬方呎。

快餐店31萬承租國基中心1樓

此外，市場消息稱，活化工廈觀塘巧明街107號國基集團中心，1樓全層獲連鎖快餐店以月租31萬元承租，以全層面積7770方呎計，呎租約40元。