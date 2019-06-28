經濟

香港地產

下一篇 上一篇

亞士厘道商業地盤 資策18億沽

【明報專訊】樓市氣氛不穩，但無損投資者購入貴重物業。早前資本策略（0497）標售尖沙嘴亞士厘道21至27號商業地盤，並於昨日截標。據悉，獲本地中小型發展商以近18億元承接，地盤面積約8107方呎，已獲批建一座商業大廈，以可建總樓面約97,284方呎計，每方呎樓面地價約1.85萬元。資料顯示，地盤由3幢物業組成，分別為亞士厘道21至21A號5層高舊樓、亞士厘道23至25號雅士利中心及亞士厘道27號Ashley27。

百利保7000萬收購筲箕灣兩舖

另土地註冊處資料顯示，筲箕灣金華街17及19號地舖，本月初各以3500萬元、即共7000萬元易手，17號地舖面積2300方呎、19號地舖面積1000方呎，呎價分別15,217及3.5萬元。

兩商舖的買家同為盛立國際有限公司，公司董事包括百利保（0617）執行董事羅寶文、執行董事兼首席營運官范統等人。

資料顯示，百利保今年起積極收購金華街一帶舊樓，以約4億元購入金華街9至15號全幢9層高舊樓，另亦收購毗鄰的金華街17及19號舊樓。該地盤劃為「住宅（甲類）」用途，地盤面積約5400方呎，若重建作商住物業，預計可建樓面約5萬方呎。

快餐店31萬承租國基中心1樓

此外，市場消息稱，活化工廈觀塘巧明街107號國基集團中心，1樓全層獲連鎖快餐店以月租31萬元承租，以全層面積7770方呎計，呎租約40元。

上 / 下一篇新聞

安樂工程今招股 潘樂陶家族袋11億 低市盈率高派息招徠 國際配售料已足額
安樂工程今招股 潘樂陶家族袋11億 低市盈率高派息招徠 國際配售料已足額
公司上市風波不斷 有網民籲發信投訴
公司上市風波不斷 有網民籲發信投訴
美獵頭公司分拆 萬寶盛華入場費3182元
美獵頭公司分拆 萬寶盛華入場費3182元
友邦新高 港股U盤抽升近百點
友邦新高 港股U盤抽升近百點
6月外資重投A股 滬深股通回復淨流入
6月外資重投A股 滬深股通回復淨流入
匯豐帶頭 300萬以下住宅轉按削回贈 調高封頂息率變相加按息 中銀料跟隨
匯豐帶頭 300萬以下住宅轉按削回贈 調高封頂息率變相加按息 中銀料跟隨
惠譽：撤結餘門檻 評級影響暫難料
惠譽：撤結餘門檻 評級影響暫難料
阿里回港傳集780億 較原定削半
阿里回港傳集780億 較原定削半
駿隆MPF指數：6月人均賺8347元
駿隆MPF指數：6月人均賺8347元
六福全年多賺9% 末期息0.6元
六福全年多賺9% 末期息0.6元
波司登轟沽空機構指控「子虛烏有」
波司登轟沽空機構指控「子虛烏有」
新創建發6.5億美元優先債
新創建發6.5億美元優先債
交行境外分行首宗跨境抵押貸款 境外融資境內用 業界：難激活港人幣市場
交行境外分行首宗跨境抵押貸款 境外融資境內用 業界：難激活港人幣市場
人幣國際支付份額升至1.95%
人幣國際支付份額升至1.95%
歐化新店裝修拖累 去年蝕近400萬
歐化新店裝修拖累 去年蝕近400萬
包浩斯盈轉虧 全年蝕6210萬
包浩斯盈轉虧 全年蝕6210萬
私募基金「水浸」 股權交易海嘯後新高 半年多宗逾百億美元併購 未受貿戰影響
私募基金「水浸」 股權交易海嘯後新高 半年多宗逾百億美元併購 未受貿戰影響
比特幣湧現獲利盤 見1.4萬美元後急挫
比特幣湧現獲利盤 見1.4萬美元後急挫
福特擬歐洲削1.2萬職
福特擬歐洲削1.2萬職
博通遭歐盟反壟斷調查
博通遭歐盟反壟斷調查
張兆聰﹕儲局未夠鴿 投資者趁高減持
張兆聰﹕儲局未夠鴿 投資者趁高減持
盧駿匡﹕G20前淡靜 金斯瑞有望向好
盧駿匡﹕G20前淡靜 金斯瑞有望向好
張宗永﹕6月16日我當了開路員
張宗永﹕6月16日我當了開路員
技術取勝﹕天能反彈上試50天線
技術取勝﹕天能反彈上試50天線
劉思明﹕粉飾櫥窗味濃 不宜太進取
劉思明﹕粉飾櫥窗味濃 不宜太進取
周顯﹕上巿吹得大 未必有着數
周顯﹕上巿吹得大 未必有着數
譚新強﹕G20：一個極厭倦、由特朗普自編自導自演的真人秀
譚新強﹕G20：一個極厭倦、由特朗普自編自導自演的真人秀
湯文亮﹕特朗普什麼情况才可連任？
湯文亮﹕特朗普什麼情况才可連任？
外資進駐 河內新商業區具潛力 分析：公寓庫存多 下半年樓市續穩
外資進駐 河內新商業區具潛力 分析：公寓庫存多 下半年樓市續穩
下季新盤7524伙 中資發展商佔近四成 恒大龍湖合景首推港項目 勢成焦點
下季新盤7524伙 中資發展商佔近四成 恒大龍湖合景首推港項目 勢成焦點
空置稅一周年 半年一手成交逾半屬餘貨
空置稅一周年 半年一手成交逾半屬餘貨
Carmel加推40伙 下周一起招標
Carmel加推40伙 下周一起招標
十大屋苑全月料120宗成交 今年新低
十大屋苑全月料120宗成交 今年新低
測量師調低啟德跑道住宅地估值15%
測量師調低啟德跑道住宅地估值15%
學者創空氣清新機 「微型閃電」殺菌 分解VOC 除異味鼻敏感根源
學者創空氣清新機 「微型閃電」殺菌 分解VOC 除異味鼻敏感根源
早年只接大型工程 近年量產標準化產品
早年只接大型工程 近年量產標準化產品
創辦人曾研核電 回港轉型資訊科技顧問
創辦人曾研核電 回港轉型資訊科技顧問
環保家品最具增長潛力
環保家品最具增長潛力