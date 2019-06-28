測量師調低啟德跑道住宅地估值15%

林指4A區1號住宅地估值150.64億至161.4億元，預計每方呎樓面地價約1.4萬至1.5萬元。他預計，在外圍不穩定下，今年下半年地價相對平穩，而發展商將各自計數，預計出價未必太進取，但這可能成為中資覓地的好時機。

下月19日截標 每呎估值1.5萬

資料顯示，啟德第4A區1號住宅地，地盤面積176,368方呎，最高可建樓面約107.6萬方呎，屬啟德跑道區暫時推出招標最大幅的住宅地，惟當中須預留逾3萬呎樓面作社福設施。

將於今日起招標的啟德承啟道鄰近啟德體育園的商業及酒店地，地皮面積121,375方呎，最高可建樓面334,448方呎，預計提供300 間酒店房間。

林浩文預計，每方呎樓地價約8000至9500元，地皮估值26.76億至31.77億元。

另仲量聯行昨公布《住宅銷售報告》，報告指啟德發展區僅餘兩幅維港海景住宅地皮可供招標出售，由於維港地皮買少見少，仲量聯行估計，啟德地將繼續吸引中資發展商積極競投。