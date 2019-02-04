十大屋苑全月料120宗成交 今年新低

8屋苑平均呎價微升 新都城漲9%

市場統計，全港十大屋苑二手交投量下跌，其中港島龍頭屋苑太古城跌勢顯著，本月至今僅錄6宗成交，與上月全月共錄31宗相比，大幅下跌八成。

美聯助理營業董事施衍銘表示，太古城業主及買家均以投資者為主，對市場敏感度較高，本月股市波動，再加上社會氣氛受政治事件影響，令買家及業主繼續抱觀望態度；同時，屋苑普遍業主態度強硬，叫價堅挺，令本月成交量大幅下滑。

九龍方面，藍田麗港城本月二手交投「冰封」，至昨日才錄得本月首宗成交。中原首席分區營業經理洪金興表示，麗港城本月首宗成交為6座高層C室，實用面積517方呎，兩房間隔，最新以812萬元易手，實呎15,706元。原業主2014年8月以533萬元買入單位，持貨5年，帳面獲利279萬元或52%。

內地客8000萬沽維港‧星岸賺千萬

此外，紅磡維港．星岸剛錄得首宗二手買賣，市場消息稱，原由一名內地客持有的2座高層A室相連戶，最新以8000萬元「賣殼」售出，單位總實用2188方呎，實呎36,563元。原業主2015年共斥5558.3萬元購入，現帳面獲利約2442萬元或44%。

不過，由於原業主當時須付樓價23.5%辣稅，即涉1306萬元，連同佣金內，料實賺1056萬元或19%。

貝沙灣孖屋3.68億易手

土地註冊處資料顯示，原由資深投資者施佳龍等人於2012年以2.5526億元購入、後淪為銀主盤的薄扶林貝沙灣5期相連洋房 ，各以1.84億元售出，共作價3.68億元，物業總實用8380方呎，平均實呎約4.39萬元，據悉，有關洋房去年中曾推出標售，當時意向價共約5.38億元，最新成交價較一年前意向價低1.7億元或31％，但相對當年購入價，帳面仍升值超過1.1億元或44%。