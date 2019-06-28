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Carmel加推40伙 下周一起招標

【明報專訊】正當永泰（0369）周日發售屯門掃管笏OMA OMA之際，同系同區青山公路The Carmel亦加推40伙，於下周一起至9月底進行招標，包括38個洋房單位，以及兩個複式單位，洋房實用面積1706至4144方呎，兩個頂層複式單位，實用面積由1411至1476方呎，連平台及天台。OMA OMA方面，市場消息稱，截至昨日累收近600票，超額認購約2.6倍，項目將於明日截票。

GRAND MONTARA今日截票

同系沙田九肚澐灃推出兩幢洋房、一個連平台、一個連天台複式及一個實用1614方呎分層單位發售，招標時間為下月1日至31日。

而今日將截票的會德豐（0020）旗下將軍澳日出康城GRAND MONTARA，將於明日開售全盤的504伙單位，項目截至昨天已累收逾7300票，超額認購約14.5倍。

黃光耀：有超過100組大手客

會德豐地產常務董事黃光耀表示，項目七成客人為MONTARA向隅客，一半傾向購買三房單位，而計劃購買1伙以上的大手客，有超過100組大手客。他表示，GRAND MONTARA現時收票情况理想，有信心項目成本年新盤認購登記三甲之列。

63 POKFULAM加推8伙 下月招標

九建（0034）旗下港島西區63 POKFULAM，自上月27日推出30伙單位於本月招標後，昨再加推8伙於下月1日至31日招標，全為30至32樓極高層單位，部分連天台，實用面積859至1153方呎。

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