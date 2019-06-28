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下季新盤7524伙 中資發展商佔近四成 恒大龍湖合景首推港項目 勢成焦點

【明報專訊】上半年一手成交總數直撲1.1萬宗之際，本報統計，有機會於下季登場的13個主要新盤共涉7524伙，當中4個由內房發展的新盤提供2802伙，佔來季可推售單位總數近四成，其中恒大（3333）屯門掃管笏項目、龍湖（0960）和合景泰富（1813）合作的啟德尚‧珒溋，因為同屬進軍香港市場初試啼聲之作，勢成市場焦點。

明報記者 林可為

新界一直是新供應重鎮，預計來季將有6個主要全新盤登場，較九龍和港島為多，但由於恒地（0012）元朗唐人新村項目、中海外（0688）飛鵝山道3號均屬低密度豪宅，分別只提供16和5伙，故來季新界可推售單位總數料為3205伙，較同期九龍預計可推售4122伙少逾900伙。

恒大掃管笏項目料最快下月推售

以單一樓盤計，以恒大攻港頭炮的掃管笏管翠路項目規模最大，單位總數達1982伙，料以中小型單位為主；項目年初已獲批預售，消息指恒大最快下月初開展宣傳推廣。值得一提的是，目前仍待批發預售的元朗錦田山水盈，由向來從事基建工程的路勁（1098）發展，亦是該集團首次在港發展的住宅。

嘉峰匯尚‧珒溋掀啟德新盤戰

另鷹君（0041）發展的大埔白石角朗濤，除是該集團闊別本港住宅市場多年後的「出山」之作外，是區內繼信置（0083）逸瓏灣8、億京海日灣II今年較早時相繼推出後，白石角臨海地帶最後一個可推售新盤。

市區方面，九龍來季估計有5個全新盤登場，涉單位總數4122伙，當中啟德再成主戰場，內房龍湖和合景泰富合作的尚‧珒溋，屬該財團在港頭炮，提供1至4房戶型。至於同區對手、嘉華(0173)旗下嘉峯匯，標準戶涵蓋開放式到3房，最大亮點是提供4幢洋房，為區內首個提供洋房的屋苑。至於港島兩個全新盤，長實（1113）中半山波老道項目、資策（0497）牽頭渣甸山皇第，雖然單位總數合共不足200伙，但均屬貴價豪宅，而且屬現樓，可隨時開售。

代理料下季5500宗一手成交

除上述兩個港島新盤外，九龍、新界另有6個新盤已獲批預售。據統計，8個已獲批售的新盤共涉3921伙，佔來季可推售單位總數的52%。利嘉閣總裁廖偉強認為，多個樓盤均屬內房首次進軍本港樓市之作，為「省靚招牌」，必定會花費不少資源宣傳推廣，料價錢不會刻意低開，估計會以貼市價開盤以搶佔市場購買力。

對近期社會氣氛受中美貿易戰、《逃犯條例》修訂問題影響，廖認為準買家已開始消化消息，預計來季一手成交宗數可與第二季持平、即約5500伙水平。

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