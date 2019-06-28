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湯文亮﹕特朗普什麼情况才可連任？

【明報專訊】明日早上國家主席習近平應美國總統特朗普要求，在G20峰會雙方單獨見面，內容當然唔會談及香港問題，特朗普如果唔識趣，我相信習主席會拂袖而去，特朗普當然唔會節外生枝，不如講番中美貿易戰，他是否能夠連任，中美貿易戰結果起關鍵作用，特朗普一定不會掉以輕心。

不少人認為，如果美國在中美貿易戰大勝，特朗普有很大機會可以連任，亦有人認為，中美如果談不攏，反而令到民主黨不敢接這個燙手山芋，特朗普連任機會亦很高。不過，我認為假設上述情况出現，特朗普連任機會反而不高，因為美國人見他已經搞掂中國，正所謂「飛鳥盡，良弓藏」，他反而唔可以連任。當日英國首相邱吉爾在二次大戰擊敗德國之後，以為十拿九穩可以在戰後繼續做首相，誰不知英國人放棄了他，所以特朗普亦不希望中美貿易戰可以談得成，即使大勝他亦有機會不能夠連任。

如果特朗普與習主席傾唔掂，即使特朗普立刻加徵關稅，他連任機會幾乎等如零，因為中美貿易戰持續，不但中美會受到損失，全世界都會有影響，美國人一定會放棄特朗普，究竟特朗普在什麼情况下才有最大勝算。

談判有進展而非談妥 最利特朗普選情

如果明日特朗普與習主席會談之後對外界表示，協議有很大進展，但仍然有細則要商談，可能要幾個月甚至超過一年才可以簽訂，這個情况特朗普連任的機會就會最大，美國人被迫選特朗普，因為要他收拾這個殘局，何况雙方談判亦有進展，如果換了總統及談判隊伍，可能會被中國搞到「一棟都冇」。

雙方協議最困難之處就是中國要求美國在傾妥新協議之後，就要取消所有關稅，美方當然唔肯，因為關稅好似銷售稅，唾手可得的稅款，從來沒有聽過有任何國家減低銷售稅率，只會愈加愈多。不過，這是可以解決的難題，只需要多些時間，現在有不少商品已經在越南、柬埔寨等國家生產，結果令到那些國家立刻起價，即使慳了關稅亦得不償失，倒不如留在中國生產，即使美商付關稅亦除笨有精，况且品質亦有保證，到了那時候，中國就不會堅持取消關稅。其實，特朗普是借中國向美國人民徵收稅款，用來彌補他上任後減免的稅項，搞來搞去，我都唔知道邊個是得益者，但特朗普就可以連任，中美貿易戰才正式開始。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]

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