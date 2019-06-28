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譚新強﹕G20：一個極厭倦、由特朗普自編自導自演的真人秀

【明報專訊】又到了大阪G20，極厭倦這種峰會。能否達成協議，某程度上，是個兩念之差的問題。怎可作出理性猜測？

我當然無份參與G20峰會，但有朋友邀請去參加一些G20旁邊的其他會議。但今周太忙，無法出席。即使去了，也不見得有甚麼內幕料。

中美峰會只剩兩天，但仍有很多moving parts。會面時間和形式都仍在變，本以為又是如阿根廷那一次的晚餐會議，氣氛可以較輕鬆。但今早見到消息，已改為周六早上會議，安排在特朗普與沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）的早餐會之後。 當然特朗普抵埗後，曾先要向「老闆」普京滙報。

上次G20，沙特異見記者卡舒吉（Jamal Khashoggi）剛在土耳其被血腥謀殺沒多久，穆罕默德在峰會被大多數人冷淡對待，記憶中只有普京跟他擊掌Hi-Five。只半年，一切都忘記了，特朗普樂意跟他共進早餐。早前更有傳聞，庫什納（Jared Kushner）曾致電MbS，催促他快點「處理掉」派去土耳其的暗殺小組，包括戲劇性超過占士邦片內大壞蛋的Bone Doctor！暗殺記者已夠令人心寒，但教唆「處理掉」暗殺小組，更冷血。數個月前見過庫什納一面，有點富二代的高傲，但尚算文質彬彬，看不出這小子如此心狠手辣，果然是做「大事」的人，不枉老爸捐獻250萬美元，搞他入哈佛。

見到一幀令人非常不安的照片。一對來自薩爾瓦多（El Salvador）的年輕父女，在偷渡到美國途中，不幸在里奧格蘭德河（Rio Grande）中淹死。女兒不到兩歲，爸爸用自己T恤包着保護她，但沒用，最後可憐一齊伏屍在淺水中。家鄉窮困，黑幫橫行，走投無路，但美國又鐵石心腸，加緊邊防，結果越來越來難民被捕和在偷渡中死亡。如有人想請求美國幫手「伸張正義」，Good Luck!

中美爭鬥 如火如荼

傳聞中美雙方都有誠意在這峰會達成協議，但要全面成功，不容易，而特朗普好大喜功，當然想扮英雄，拯救已決裂的談判。但最少一個停火協議是有機會的，或許暫停對剩下來3000多億美元中國貨加關稅。據聞，即使達不成任何協議，稅率亦將略被調低至10%。這不是甚麼大發慈悲，只是安撫美國消費者，尤其特朗普的中低層票源。

即使在貿易上能達成停火協議，其他戰線，尤其科技，仍打得如火如荼。華為是談判中一隻棋子，我認為美國未必會，亦不可能全面封殺華為，要完全撤回所有技術轉移限制，更不可能。即使特朗普願意用放寬華為Ban，作為貿易談判交換條件之一，但在沒有證據下，他已把華為提升至國安層面，那麼如何這麼容易以增購譬如大豆來交換取消華為Ban？況且除華為，美國近日加碼，把更多中國企業放進實體清單，戰况毫無休止跡象。

金融戰更只剛揭幕。第一步是企圖阻止中國企業再往美國上市集資，甚至迫使已上市的下架退市。這一招當然可能反而幫了中國，本來就不想太多好企業外逃，亦正努力發展科創板，香港亦希望分一杯羮。第二招較毒，參議員Rubio等人企圖逼退休基金等投資者，停止投資在中國，甚至寫信給MSCI，詢問為何把A股納入指數，企圖逼指數公司把中國股票和債券重新踢出來。第三招，且已出手，最嚴重亦最危險，就是以違反北韓或伊朗制裁為藉口，禁止某些金融機構與美國銀行來往，甚至不準使用SWIFT和其他美元支付系統。

如美國全面禁運所有芯片和其他高科技產品，或全面禁止中國使用美元支付系統，或甚至針對中國擁有的美國國債，作選擇性違約(應該是違法的，但不等如不可能)，這就已距離正式宣戰不遠矣。 短期內我不預期這些極端情况會出現，但必須想前幾步，明白事情發展的所有可能性。

其實還有一條長遠更重要的戰線亦已掀起，就是文化和意識形態的鬥爭。本來人民和文化交流是增進溝通、了解、友誼，以及維持和平的最好方法，但中美學術交流已嚴重受損。近日先後見到耶魯和MIT校長，分別發出公開信，警告近日中國學生和學者受到政府歧視和留難，嚴重影響這些最高學府吸納全球精英的傳統，亦破壞美國長期最大的優勢。除此，減少文化交流，對中國發展也有不良影響，雙方誤解加深，更對全球安全都有影響。

意識形態鬥爭亦在加劇。中國企圖擁抱自由貿易，這塊面積很細的道德高地，特朗普亦努力破壞西方聯盟和自由民主傳統，但對不起，西方人，整體來說，仍是無法認同中國的體制。

短期樂觀 因太多人悲觀

投資上，其實短期內我稍為傾向樂觀，只是因為太多人悲觀了，街上亦確見過鮮血，怎可不尊重投資界的至理名言呢？但這只是短期炒作，並不代表長期睇法。

有些人樂觀的原因是特朗普需要連任，所以不可容許經濟衰退，甚至忍受不了股市大跌，擔心流失選票。這當然有一定道理，亦是近日他再次開火狂轟聯儲局的原因。在平時，當然任何人，包括美國人，都不想股市大跌，經濟受損。但要小心一點，如特朗普成功繼續揚起民粹和國家主義，且煽動仇視中國情緒，美國人或許也願意忍受與中國鬥爭的傷害。不要以為只有中國人才能吃苦，雖然中國人仍較窮，但其實大多數人為獨生子女，嬌生慣養，又多年來未經歷過戰火磨練(好事)。美國長年打仗，一般人非常愛國，極少人移民外國，即使周末運動如美式足球都非常暴力，所以如覺得擊敗中國是有價值的，忍受熊市的能力是絕對有的，亦未必一定損害特朗普選情。It is all a matter of spin(看你怎樣解畫)。

美伊衝突 美防長缺席

G20當然並非唯一重要的事情，只是全世界的注意力被綁架了。我更關心的事情很多，包括全人類，無分國籍，共同面對的氣候變化問題，和全球安全問題。

只想特別提醒大家留意一下伊朗近日異常緊張的局勢。中美關係可能是主菜，幸而尚未到劍拔弩張的地步，但上周美伊曾只距離正式開戰十分鐘，要記得，伊朗也極可能已擁有核武。

伊朗擊落一隻美國的偵察drone(無人機)，據說特朗普在國家安全顧問博爾頓（John Bolton）、國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）和CIA局長哈斯佩爾（Gina Haspel）等超鷹派煽動下，本已決定反擊，準備進行空襲，但到最後關頭，特朗普以將殺害超過150人，力度太大超過合理比例為由，取消行動，是好事。首先想指出一點，國防部長在哪裡呢？我提過，自從馬蒂斯（Jim Mattis）將軍辭職後，美國國防部長一職一直懸空，只由沙納漢（Patrick Shanahan）充當代理部長。怎可能一個超級大國，超過半年都找不到一個正式國防部長，極不尋常也極危險。我認識的前國防局長卡特（Ashton Carter），有40年國防部經驗，他說不太認識沙納漢，更大鑊的是不認識任何與他相熟的人，意思即是出身於波音的沙納漢，根本不夠資格。後來特朗普終提名沙納漢坐正，但前幾天沙納漢自動退出，據說因為有多次對前妻和子女家暴的紀錄。物以類聚，特朗普選人是否眼光獨到？

特朗普是否真的網開一面，免開殺戒？據說伊朗也選擇不擊落另一載有35名美軍的戰機。我相信特朗普真不想正式開戰，更需要集中精神，應付中國。但他其實非常喜愛進行drone attacks(無人機襲擊)，在任兩年，進行了超過2200次，比奧巴馬任內八年的1800多次還要多，估計無辜平民死傷過萬。近月他更以不應讓CIA分心為由，取消了平民死傷報告的要求。

侵侵形勢錯判 故弄玄虛

特朗普錯判伊朗形勢，既退出奧巴馬年代的核協議，伊朗更不受限制發展核武，但又未能阻止伊朗在中東的軍事行動，結果逐漸走近戰爭邊緣。唯一好處是托住油價，今年美國頁岩油產量大增，幸而沙特大幅每日減產125萬桶，加上伊朗緊張形勢，Brent油價才維持在60美元以上。特朗普既不想油價狂升，但也不想失去石油公司的支持。

第三個不喜歡G20，這類故弄玄虛劇目的原因是，所謂危機、劇情峰迴路轉、死線、cliffhanger、和解的劇本，不停循環但永無結局，都只是由特朗普自編、自導、自演的一場秀。根本跟他從前創造的Apprentice，和曾經參與的WWE摔角等節目的三流劇本，分別不大。但當然，不幸的是，現在這個遊戲以全球政經加安全作賭注，比任何電視節目都高無限倍，如玩輸了，代價可以是全球經濟衰退、崩潰，甚至世界末日。

侮辱各國 不滿漸生

更惱人的是其他人，包括各國領袖，投資者，基本上全人類，在某一程度上，都被迫跟著他玩這個接近毫無意義，且非常危險的遊戲。即使如安倍般，非常難看地對特朗普卑躬屈膝，處處遷就都沒用，他照樣隨意侮辱和攻擊日本，一點情面都不留。對待德國，加拿大，墨西哥等國的態度，就更不用說了。對中國本來稍為尊重，但現在也已不再客氣，不斷說中國每月繳交數以十億計關稅，經濟捱不了多久，極需要和渴望達成協議。

歐洲也想脫離美元魔爪，另起爐灶，發展歐元支付系統，國防上，德、日等國也在考慮加強軍備。中國想利用一帶一路，發展自己的勢力圈，科技上更當然想自力更生。這些發展都極不容易，且需時甚久。

我早已看厭這場秀，你呢？

中環資產投資行政總裁

[譚新強 中環新譚]

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