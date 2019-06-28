周顯﹕上巿吹得大 未必有着數

通常，分析員在見一個想幫襯上市的客戶，要幫手pitch（推銷）時，其職責就是把公司的估值說到有咁高得咁高，說得老闆心花怒放，決定上市，於是乎，公司的這宗生意就做成了。

更有甚者，那些本來好哋哋的公司，分析員會對他們說，你要做大盤帳，上市可以集到更多的資金。於是，老闆便㷫㷫烚烚，去把生意谷大，自然也會做少少「假帳」，粉飾一下帳目之類。

然而，醜婦終須見家翁，到了成功申請，準備上市時，分析員就要再度出動，負責定價了。這個時候，就見真章了，如果是好勁好勁的公司，例如「小米集團」之類，當然沒有問題啦，可是那些幾十億元市值、集資三五七億元的中型公司，那就「金翅大鑊鳥」。

集資額更大 需要更多錢認購

別忘記，當把本book（帳本）做得更大時，集資額更多，那就需要更多的錢去認購股票。

正是洗濕了個頭，你已經花了一億幾千萬元上市費，沒理由因為沒有人包銷，不夠配售數目，就不上市吧？一般來說，一間能夠上市集資的公司，總有一些客戶呀，老友呀之類，於是，這些客戶和老友，一人認番三幾千萬元，勉勉強強湊足了數，但說穿了，真正集到的資金，都只是億零，皆因市場的buying power（購買力），就只有這麼多而已。

[周顯 投資二三事]