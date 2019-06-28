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劉思明﹕粉飾櫥窗味濃 不宜太進取

【明報專訊】港股於期指結算日做好，除了中美貿易摩擦緩和，帶動相關股份向好，民生消費股份買盤強勁，但臨近半年結前，要慎防資金整理投資組合，或粉飾櫥窗的買盤帶動，即使中線轉好，但現水平值博率已減，不宜太進取。

恒指高開130點後反覆向上，以全日最高位收市，收報28,621點，升399點或1.42%；國指升1.22%。大市成交784億元，低於60天平均兩成，成交偏淡。6月初以來，恒指拾級向上，已擺脫4月、5月的調整，逐漸形成中線向好趨勢，不宜估頂；但短線29,000點阻力不輕，向上沽壓料增，而回調下望或要試前高位27,800點，現水平值博率不高。

恒指倘回調 或下試27800點

大市方面，據《明報》港股數據庫，升跌比率80比20，升逾3%佔上升股份兩成多；陽燭對陰燭為72比28，大市升勢全面，買盤積極且動力較強。大市近8日有6日升多跌少，對上一次大市同樣轉好為4月初，當時向好趨勢持續至上旬。

本報數據庫追蹤的30個行業，近全線上升，只有房託基金、公路鐵路跌不足0.5%；整體有一半升逾1.3%、跟得上或跑贏大市。科技器材、博彩及消閒升逾3%，其次紡織及服飾、食物飲品、家居用品升逾2%，上述行業均有八成或以上股份上升，全面向好；汽車相關亦升逾2%，只有約七成股份上升。

銀娛短線動力強 上試55元

近兩日提到科技股舜宇（2382）、中興通訊（0763），買盤保持積極；服飾股波司登（3998）與安踏（2020）一樣，迅速走出被沽空機構狙擊的陰霾，盈喜後的李寧（2331）急升守住高位，買盤強勁。此外，之前談及強勢如美團（3690）、海底撈（6862）、旺旺（0151）、康師傅（0322）等均見買盤支持，反映資金熱捧強勢民生消費股，但也可能是半年結前粉飾櫥窗活動。

澳門即將公布6月份博彩收入數據，市場估計按年持平或小幅波幅。據瑞信透過行業渠道資料，表現疲弱的貴賓廳業務回穩，中場業務保持穩健，該股預計第二季中場博彩收入按年增長逾一成。行業基本面改善，支持濠賭股反彈。今年以來，澳博（0880）、美高梅中國（2282）大部分時間領漲，經過4月、5月調整的考驗，澳博展現承接力。至於兩大藍籌銀娛（0027）、金沙中國（1928）表現相若，前者短線動力較強，有望上試55元阻力，止蝕位放在10天線約50元。

[劉思明 數據尋寶]

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