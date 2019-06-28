經濟
張兆聰 還看今朝

股市最前線

下一篇 上一篇

張兆聰﹕儲局未夠鴿 投資者趁高減持

【明報專訊】恒指昨升399點，收報28,621點，成交金額784億元。習特會前樂觀情緒未能利好美股，三大指數均衝高後大幅回落，但相對落後的港股一於少理，全日升勢不斷擴大，友邦（1299）創新高，連同內銀、濠賭股等撐起大市。收市後傳出美國聯邦航空管理局（FAA）確認波音737 Max型號飛機有新隱患，必須先解決後才能復飛，波音盤前大跌6%，拖累道指期貨轉跌，港股夜期曾顯著跌近百點。

美股對於財長梅努欽的樂觀言論反應欠佳，三大指數高開後顯著回落。始終美股大幅彈升後已回到最高位，可以說全不受貿易戰影響，中美有望達成停戰協議，自然不會對美股有很強刺激作用。再考慮到近期經濟數據欠佳，聯儲局又未必如想像中鴿派，投資者趁高減持增加靈活性亦很正常。

中美有望停戰 外資或重新流入中港股市

受到美股表現欠佳影響，港股開市也僅升131點，但之後愈升愈有，最終更以全日最高位收市。相對於美股，中港股與高位仍有一段距離，很多外資也因為貿易戰而刻意降低中港股市投資比重。據報道，中美有望達成6個月的停火協議，有這個窗口期，外資應會重新配置區內資產，後市應可樂觀一些。但要留意，今年首季恒指因中美貿易談判樂觀預期而大升，但前提是由26,000點水平起步，現已處於28,500點水平，要大幅上升難度極高，除非重磅的內銀股大幅上揚。

筆者周二指工行（1398）除淨當日收市價買入，大約在1個月便可回升至除淨前水平。當日傳出內銀股違反美國制裁禁令的消息而大跌，結果由當日收市價5.61元計，也升了約1%，暫時看與往年沒有太大分別。至於周一建議逢低買入黃金及金礦股，金價連日急升後再現波動，先是受到聯儲局主席鮑威爾為7月減息降溫，後再有受到中美談判利好消息刺激，顯著回落至1400美元關口，連帶比特幣也由先升破14,000美元，後再失守11,500美元。

減息長遠利好金價 金礦股逢低吸

金價突破多年阻力後，一定會有劇烈波動才會出現明確趨勢。但從美國經濟數據全面偏軟，市場都相信2020年至2021年會有很大衰退風險，當局減息是大方向。即使歐盟、日本等非美國家或許更差，但全球利率向下還是利好金價。至於中美達成協議，大家都清楚只可能是階段性，雙方會因自身問題，例如經濟壓力、國內政治壓力等，出現階段性停火，但長期來看還是走向決裂。金價、金礦股回落，依然是收集的機會。

基金增持西部水泥 估值殘值博

內地水泥股近日偏強，除了龍頭海螺（0914）、潤泥（1313）外，較少人提及的西部水泥（2233）亦可留意。集團主要在陝西和關中地區產銷水泥，陝西今年固投增長快速，全省固定資產投資按年增長9.2%，增速高於全國的2.9個百分點。當中房地產業民間投資按年增長26.6%，增速比上年同期提高11.9個百分點，需求強勁。而從2018年業績可見，集團水泥及熟料銷量下跌而收入增加，毛利及純利更是激增，可見區域性運作、錯峰生產等已見明顯效果，可以預期今年就算不大幅增長，要維持去年的盈利能力也問題不大。今年預測市盈率不足5倍，估值低殘，近月先後獲新加坡投資公司GIC及富達基金增持至7%及5.01%，作價1.12元及1.03元，相對於現價1.15元相差亦不遠。

[張兆聰 還看今朝]

上 / 下一篇新聞

安樂工程今招股 潘樂陶家族袋11億 低市盈率高派息招徠 國際配售料已足額
安樂工程今招股 潘樂陶家族袋11億 低市盈率高派息招徠 國際配售料已足額
公司上市風波不斷 有網民籲發信投訴
公司上市風波不斷 有網民籲發信投訴
美獵頭公司分拆 萬寶盛華入場費3182元
美獵頭公司分拆 萬寶盛華入場費3182元
友邦新高 港股U盤抽升近百點
友邦新高 港股U盤抽升近百點
6月外資重投A股 滬深股通回復淨流入
6月外資重投A股 滬深股通回復淨流入
匯豐帶頭 300萬以下住宅轉按削回贈 調高封頂息率變相加按息 中銀料跟隨
匯豐帶頭 300萬以下住宅轉按削回贈 調高封頂息率變相加按息 中銀料跟隨
惠譽：撤結餘門檻 評級影響暫難料
惠譽：撤結餘門檻 評級影響暫難料
阿里回港傳集780億 較原定削半
阿里回港傳集780億 較原定削半
駿隆MPF指數：6月人均賺8347元
駿隆MPF指數：6月人均賺8347元
六福全年多賺9% 末期息0.6元
六福全年多賺9% 末期息0.6元
波司登轟沽空機構指控「子虛烏有」
波司登轟沽空機構指控「子虛烏有」
新創建發6.5億美元優先債
新創建發6.5億美元優先債
交行境外分行首宗跨境抵押貸款 境外融資境內用 業界：難激活港人幣市場
交行境外分行首宗跨境抵押貸款 境外融資境內用 業界：難激活港人幣市場
人幣國際支付份額升至1.95%
人幣國際支付份額升至1.95%
歐化新店裝修拖累 去年蝕近400萬
歐化新店裝修拖累 去年蝕近400萬
包浩斯盈轉虧 全年蝕6210萬
包浩斯盈轉虧 全年蝕6210萬
私募基金「水浸」 股權交易海嘯後新高 半年多宗逾百億美元併購 未受貿戰影響
私募基金「水浸」 股權交易海嘯後新高 半年多宗逾百億美元併購 未受貿戰影響
比特幣湧現獲利盤 見1.4萬美元後急挫
比特幣湧現獲利盤 見1.4萬美元後急挫
福特擬歐洲削1.2萬職
福特擬歐洲削1.2萬職
博通遭歐盟反壟斷調查
博通遭歐盟反壟斷調查
盧駿匡﹕G20前淡靜 金斯瑞有望向好
盧駿匡﹕G20前淡靜 金斯瑞有望向好
張宗永﹕6月16日我當了開路員
張宗永﹕6月16日我當了開路員
技術取勝﹕天能反彈上試50天線
技術取勝﹕天能反彈上試50天線
劉思明﹕粉飾櫥窗味濃 不宜太進取
劉思明﹕粉飾櫥窗味濃 不宜太進取
周顯﹕上巿吹得大 未必有着數
周顯﹕上巿吹得大 未必有着數
譚新強﹕G20：一個極厭倦、由特朗普自編自導自演的真人秀
譚新強﹕G20：一個極厭倦、由特朗普自編自導自演的真人秀
湯文亮﹕特朗普什麼情况才可連任？
湯文亮﹕特朗普什麼情况才可連任？
外資進駐 河內新商業區具潛力 分析：公寓庫存多 下半年樓市續穩
外資進駐 河內新商業區具潛力 分析：公寓庫存多 下半年樓市續穩
下季新盤7524伙 中資發展商佔近四成 恒大龍湖合景首推港項目 勢成焦點
下季新盤7524伙 中資發展商佔近四成 恒大龍湖合景首推港項目 勢成焦點
空置稅一周年 半年一手成交逾半屬餘貨
空置稅一周年 半年一手成交逾半屬餘貨
Carmel加推40伙 下周一起招標
Carmel加推40伙 下周一起招標
十大屋苑全月料120宗成交 今年新低
十大屋苑全月料120宗成交 今年新低
測量師調低啟德跑道住宅地估值15%
測量師調低啟德跑道住宅地估值15%
亞士厘道商業地盤 資策18億沽
亞士厘道商業地盤 資策18億沽
學者創空氣清新機 「微型閃電」殺菌 分解VOC 除異味鼻敏感根源
學者創空氣清新機 「微型閃電」殺菌 分解VOC 除異味鼻敏感根源
早年只接大型工程 近年量產標準化產品
早年只接大型工程 近年量產標準化產品
創辦人曾研核電 回港轉型資訊科技顧問
創辦人曾研核電 回港轉型資訊科技顧問
環保家品最具增長潛力
環保家品最具增長潛力