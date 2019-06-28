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經濟
2019年6月28日星期五
劉思明 技術取勝
投資策略
安樂工程今招股 潘樂陶家族袋11億 低市盈率高派息招徠 國際配售料已足額
公司上市風波不斷 有網民籲發信投訴
美獵頭公司分拆 萬寶盛華入場費3182元
友邦新高 港股U盤抽升近百點
6月外資重投A股 滬深股通回復淨流入
匯豐帶頭 300萬以下住宅轉按削回贈 調高封頂息率變相加按息 中銀料跟隨
惠譽：撤結餘門檻 評級影響暫難料
阿里回港傳集780億 較原定削半
駿隆MPF指數：6月人均賺8347元
六福全年多賺9% 末期息0.6元
波司登轟沽空機構指控「子虛烏有」
新創建發6.5億美元優先債
交行境外分行首宗跨境抵押貸款 境外融資境內用 業界：難激活港人幣市場
人幣國際支付份額升至1.95%
歐化新店裝修拖累 去年蝕近400萬
包浩斯盈轉虧 全年蝕6210萬
私募基金「水浸」 股權交易海嘯後新高 半年多宗逾百億美元併購 未受貿戰影響
比特幣湧現獲利盤 見1.4萬美元後急挫
福特擬歐洲削1.2萬職
博通遭歐盟反壟斷調查
張兆聰﹕儲局未夠鴿 投資者趁高減持
盧駿匡﹕G20前淡靜 金斯瑞有望向好
張宗永﹕6月16日我當了開路員
技術取勝﹕天能反彈上試50天線
劉思明﹕粉飾櫥窗味濃 不宜太進取
周顯﹕上巿吹得大 未必有着數
譚新強﹕G20：一個極厭倦、由特朗普自編自導自演的真人秀
湯文亮﹕特朗普什麼情况才可連任？
外資進駐 河內新商業區具潛力 分析：公寓庫存多 下半年樓市續穩
下季新盤7524伙 中資發展商佔近四成 恒大龍湖合景首推港項目 勢成焦點
空置稅一周年 半年一手成交逾半屬餘貨
Carmel加推40伙 下周一起招標
十大屋苑全月料120宗成交 今年新低
測量師調低啟德跑道住宅地估值15%
亞士厘道商業地盤 資策18億沽
學者創空氣清新機 「微型閃電」殺菌 分解VOC 除異味鼻敏感根源
早年只接大型工程 近年量產標準化產品
創辦人曾研核電 回港轉型資訊科技顧問
環保家品最具增長潛力
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技術取勝﹕天能反彈上試50天線
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【明報專訊】金沙短線料反覆向上（圖）
信証挑戰前頸線17.5元（圖）
明報記者 劉思明
[劉思明 技術取勝]
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安樂工程今招股 潘樂陶家族袋11億 低市盈率高派息招徠 國際配售料已足額
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