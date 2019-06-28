張宗永﹕6月16日我當了開路員

6月16日下午5時許，我剛剛趕完上期的《圓方集》，從花園道寫字樓步往金鐘，愈走愈多人，到了力寶中心，人群沿金鐘道朝西湧來。再走到政府總部，卻竟然一名警察也沒有。有一輛巴士和數輛汽車被人群卡住，我聽到路邊有人呼籲群眾走回行人道，想為那輛巴士解圍。未幾，有像糾察的年輕人跑出來，叫大家幫忙開路讓車輛通過。我也被拉夫，聽那位糾察哥哥指揮當人牆，最後車也動了，旁邊的人歡呼和平和平，我既感動亦驚歎這些年輕人控制場面的能力。

世界大部份地方的人示威，都是為了爭取自己福利（減稅、就業、福利等）。6．16的示威者是異數，當日街上的黑衣人很多，感覺好像整個香港的年輕人都跑了出來。這些人不是貪官，也不是在大陸做生意的，惡法對他們的影響其實是很小的，他們對法律的了解應該也沒有湯家驊那麼精闢，他們發聲只是為了一個理想。

接近八點鐘，約了朋友在太古廣場用膳，好辛苦從夏慤道擠到太古廣場，途中很多店舖照常營業。我想如果示威可以有和平指數：用示威人數除以打碎玻璃的數目，6．16示威的和平指數肯定是破世界紀錄。難怪坊間起哄：6．16的示威者應該獲得來屆的諾貝爾和平獎。

老是說香港年輕人不長進，這次他們帶給這個城市驕傲！香港的GDP也許快被深圳超過了，然而接近200萬人上街，即使我們打個折，仍然代表香港有超過一半的年輕人跑出來了。你能想像中國有1億人到天安門示威嗎？

補記：多倫多市200萬市民上街，慶祝籃球隊速龍首奪NBA冠軍，不是政治爭拗，卻發生槍擊事件，傷了四人！隊制的球類比賽，原本便是讓大家發洩身體裏征服者的獸欲，想不到球隊贏了波，多倫多的球迷仍然闖禍，相比下，更覺香港人可貴。

[張宗永 翼之聯想]