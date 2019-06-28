盧駿匡﹕G20前淡靜 金斯瑞有望向好

【明報專訊】G20峰會前市場觀望氣氛甚濃，大市成交亦相對淡靜。不過本周二（25日）恒指一度急挫，因受到內銀股的壞消息拖累。當中原因是一家表示與招商銀行有合作關係的私募基金中金國瑞突然清算旗下產品，當中涉及約9.4億元人民幣。另外有報道指交銀（3328）、招行（3968）及上海浦發銀行（滬：600000）在違反朝鮮制裁禁令的調查中藐視美國法院傳票，因而有可能失去美元清算業務，令市場意識到內銀的潛在風險。
恒指若破二萬七 後市多轉弱
技術上，恒指在28,000點的心理關口會有初步支持，短期料繼續區間上落，料下周才會有明確方向。但由於現時牛證重貨區的期指張數明顯多於熊證重貨區，換言之收回牛證的誘因會較大，加上短線市寬已在超買區回落，暗示下行風險正在增加。
6月19日的上升裂口將會是重要支持，假如下破裂口前一日的低位，即是27,201點，後市轉弱機會大增。另一點值得高度關注是長線市寬回落至接近40%水平。假若恒指的50天線亦下破250天線，市況會進一步轉弱。
個別板塊方面，醫藥股有資金流入，並且出現聯動。執筆時（26日）石藥（1093）及中國生物製藥（1177）成為了升幅最大的恒指成份股。金斯瑞生物（1548）周三升超過7%，成交亦顯著增加，技術上形成了利好的杯柄形態（見圖），後市有望可繼續向好。