盧駿匡﹕G20前淡靜 金斯瑞有望向好

恒指若破二萬七 後市多轉弱

技術上，恒指在28,000點的心理關口會有初步支持，短期料繼續區間上落，料下周才會有明確方向。但由於現時牛證重貨區的期指張數明顯多於熊證重貨區，換言之收回牛證的誘因會較大，加上短線市寬已在超買區回落，暗示下行風險正在增加。

6月19日的上升裂口將會是重要支持，假如下破裂口前一日的低位，即是27,201點，後市轉弱機會大增。另一點值得高度關注是長線市寬回落至接近40%水平。假若恒指的50天線亦下破250天線，市況會進一步轉弱。

個別板塊方面，醫藥股有資金流入，並且出現聯動。執筆時（26日）石藥（1093）及中國生物製藥（1177）成為了升幅最大的恒指成份股。金斯瑞生物（1548）周三升超過7%，成交亦顯著增加，技術上形成了利好的杯柄形態（見圖），後市有望可繼續向好。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

ASC分析系統創辦人

[盧駿匡 圖金術]