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私募基金「水浸」 股權交易海嘯後新高 半年多宗逾百億美元併購 未受貿戰影響

【明報專訊】「習特會」將在周末在G20峰會期間舉行，市場等待中美貿易談判的發展，美股早段微升。貿易形勢未明之際，私募股權基金交易金額飈升至金融海嘯以來最高水平。《金融時報》稱，由於這些基金的未動用現金總額逼近2.5萬億美元，創歷來最高水平，為股權併購提供彈藥。今年上半年已進行了多宗價值逾100億美元的大型交易，暫未受環球增長放緩和貿易緊張形勢所影響。

美國商務部昨公布，首季GDP終值按季折合成年率升3.1%，與前值相同，增速遠高於去年第四季的2.2%。但消費者支出終值為增加0.9%，較前值下調0.4個百分點。消費者支出有所下調，反映經濟增長加快的勢頭在次季難以持續。新加坡金管局（MAS）昨指出，中美貿易戰蔓延至科技領域，令環球經濟前景在過去數月惡化，預期今年星洲的經濟增長比原先預期低，現正檢討今年經濟增長1.5%至2.5%的預測。

美消費支出終值下跌

MAS注意到貿易戰令製造業、出口和投資均受到影響，新加坡以至馬來西亞、日本、韓國等亞洲經濟體的製造業PMI上月均陷入萎縮。MAS預期次季新加坡的GDP增長，將較首季按年1.2%的升幅更低。新加坡首季增長速度已是10年來最低。不過MAS認為目前的貨幣政策仍然適合，否認會考慮實施周期以外的貨幣寬鬆。歐元區的數據亦繼續疲軟，6月經濟景氣指數跌至103.3，為2016年8月以來最低。

星日韓PMI均陷萎縮

經濟前景不明之際，來自養老金及主權財富基金的大量資金，加上廉價的融資成本，刺激了大量槓桿收購。數據供應商Preqin估計，市場有2.44萬億美元的可動用資金（dry powder）正準備購買公司、房地產、基礎設施、自然資源和債務。新基金所籌集的資金不斷增加，也為私募股權機構提供更多交易的彈藥。今年頭半年的槓桿收購價值攀升至2560億美元（見圖），是2007年以來最高。今年迄今，私募股權交易佔全球收購活動的13％，比例是2013年以來最高。

資金成本低 刺激槓桿收購

瑞銀（UBS）全球金融贊助商負責人Simona Maellare稱，私募股權基金「水浸」，它們的交易量很大，預計今年下半年仍延續此勢頭。資本累積使槓桿收購更為積極。交易的槓桿水平上升，部分由於美國監管機構鬆綁，且交易金額也有所提升。今年以來已有4宗私募股權基金的交易規模超過100億美元，數目是去年全年總和。這些巨額交易包括美國私募基金巨擘黑石（Blackstone）以187億美元，向新加坡物流巨頭GLP收購美國物流倉儲設施，為歷來規模最大的私人房地產交易。歐洲私募基金公司EQT牽頭的財團亦以101億美元，收購雀巢（Nestle）的護膚品業務。

（綜合報道）

[國際金融]

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