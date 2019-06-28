人幣國際支付份額升至1.95%

另外，人民銀行貨幣政策委員會昨日召開第二季例會。會議指出，人民幣匯率總體穩定，增加了應對外部衝擊能力增強。不過，國內經濟金融領域的結構調整出現積極變化，但仍存在一些深層次問題和突出矛盾，國際經濟金融形勢錯綜復雜，外部不確定不穩定因素增多。

人行：不搞「大水漫灌」

會議提出，要穩健的貨幣政策要鬆緊適度，把握貨幣供給總閘門，不搞「大水漫灌」，保持廣義貨幣（M2）和社會融資規模增速，與國內生產總值名義增速相匹配。綜合運用多種貨幣政策工具，保持流動性合理充裕，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定，促進經濟平穩健康發展。

G20會議前夕人民幣向好，中間價昨報6.8778，較前日貶77點子（1元等於1萬點子），不過人民幣在歐洲開市後向好，在岸價全日收報6.8762，升18點子，離岸價至晚上11時報6.872，升154點子。