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人幣國際支付份額升至1.95%

【明報專訊】環球同業銀行金融電訊協會（SWIFT）公布，5月人民幣維持第五大最活躍貨幣，國際支付份額按月升上0.07個百分點至1.95%。總體而言，人民幣支付價值按月增長5.69%，高於整體貨幣的增長為1.73%。不計算歐元區內的國際支付份額，人民幣維持排名第8，佔比1.25%。

另外，人民銀行貨幣政策委員會昨日召開第二季例會。會議指出，人民幣匯率總體穩定，增加了應對外部衝擊能力增強。不過，國內經濟金融領域的結構調整出現積極變化，但仍存在一些深層次問題和突出矛盾，國際經濟金融形勢錯綜復雜，外部不確定不穩定因素增多。

人行：不搞「大水漫灌」

會議提出，要穩健的貨幣政策要鬆緊適度，把握貨幣供給總閘門，不搞「大水漫灌」，保持廣義貨幣（M2）和社會融資規模增速，與國內生產總值名義增速相匹配。綜合運用多種貨幣政策工具，保持流動性合理充裕，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定，促進經濟平穩健康發展。

G20會議前夕人民幣向好，中間價昨報6.8778，較前日貶77點子（1元等於1萬點子），不過人民幣在歐洲開市後向好，在岸價全日收報6.8762，升18點子，離岸價至晚上11時報6.872，升154點子。

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